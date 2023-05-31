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Giriş Tarihi: 31.05.2023 06:23 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 06:28

Kayahan'ın kızı Beste Açar'a haciz şoku! Buzdolabını bile kaybetti

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2 Temmuz 2022 tarihinde dünyaevine girdiği Evren Bölek'in borçları nedeniyle evinde gerçekleştirilen haciz işleminin üzüntüsünü yaşıyor. Beste Açar, eşi Evren Bölek'in borçları nedeniyle zor günler geçiriyor. Bölek'in kira borçları nedeniyle icra takibi başlatıldı. Bölek'in ısrarla borcunu ödememesi üzerine önceki gün Açar'ın evinde haciz işlemi gerçekleştirildi.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Kayahan’ın kızı Beste Açar’a haciz şoku! Buzdolabını bile kaybetti

Beste Açar, Evren Bölek ile Temmuz 2022'de nikâh masasına oturmuştu. Mutlu haberi takipçileriyle paylaşan Açar, yayınladığı kareye; "Sonsuza kadar 'evet' Her şeyin mümkün olduğunu bilmenin ötesinde yaşamak bir mucize… Olacak olan, gelecek olan zamanı geldiğinde sana doğru akıyor zaten. Kendi önünden çekilmen yeter. Bir buluşma için Evren sizinle beraber yüzlerce kişinin hayatında öyle şeyleri organize ediyor ki… Neden hala olmuyor? Bu neden başıma geldi? demeyin! Nerden biliyorsunuz hayatınızın altının üstünden daha muhteşem olmayacağını? Hiç bir buluşma tesadüf değildir" notunu düşmüştü.

Kayahan’ın kızı Beste Açar’a haciz şoku! Buzdolabını bile kaybetti

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar (49), 2 Temmuz 2022 tarihinde dünyaevine girdiği Evren Bölek'in borçları nedeniyle evinde gerçekleştirilen haciz işleminin üzüntüsünü yaşıyor.

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Kayahan’ın kızı Beste Açar’a haciz şoku! Buzdolabını bile kaybetti

Bölek'in kira borçları nedeniyle icra takibi başlatıldı.

Kayahan’ın kızı Beste Açar’a haciz şoku! Buzdolabını bile kaybetti

Bölek'in ısrarla borcunu ödememesi üzerine önceki gün Açar'ın evinde haciz işlemi gerçekleştirildi.

Kayahan’ın kızı Beste Açar’a haciz şoku! Buzdolabını bile kaybetti

KOŞU BANDI DA GİTTİ
Haciz mahallinde bulunan Evren Bölek, borcunu ödemeyeceğini dile getirip "Gerekli işlemleri yapabilirsiniz" dedi.

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