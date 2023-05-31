Kayahan’ın kızı Beste Açar’a haciz şoku! Buzdolabını bile kaybetti

Beste Açar, Evren Bölek ile Temmuz 2022'de nikâh masasına oturmuştu. Mutlu haberi takipçileriyle paylaşan Açar, yayınladığı kareye; "Sonsuza kadar 'evet' Her şeyin mümkün olduğunu bilmenin ötesinde yaşamak bir mucize… Olacak olan, gelecek olan zamanı geldiğinde sana doğru akıyor zaten. Kendi önünden çekilmen yeter. Bir buluşma için Evren sizinle beraber yüzlerce kişinin hayatında öyle şeyleri organize ediyor ki… Neden hala olmuyor? Bu neden başıma geldi? demeyin! Nerden biliyorsunuz hayatınızın altının üstünden daha muhteşem olmayacağını? Hiç bir buluşma tesadüf değildir" notunu düşmüştü.