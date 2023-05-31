Giriş Tarihi: 31.05.2023 06:23
Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
06:28
Kayahan'ın kızı Beste Açar'a haciz şoku! Buzdolabını bile kaybetti
Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2 Temmuz 2022 tarihinde dünyaevine girdiği Evren Bölek'in borçları nedeniyle evinde gerçekleştirilen haciz işleminin üzüntüsünü yaşıyor. Beste Açar, eşi Evren Bölek'in borçları nedeniyle zor günler geçiriyor. Bölek'in kira borçları nedeniyle icra takibi başlatıldı. Bölek'in ısrarla borcunu ödememesi üzerine önceki gün Açar'ın evinde haciz işlemi gerçekleştirildi.