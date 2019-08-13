Kayahan'ın kızını gören hayret etti! Kayahan'ın kızı güzelliğiyle büyüledi...

Kayahan ve İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül, son haliyle Kayahan hayranlarını şaşkına çevirdi. Yumuşak doku kanseri sebebiyle tedavi gören ancak durumunun kötüye gitmesi sebebiyle 2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan'ın en küçük kızı Aslı Gönül, değişimiyle şaşırttı. Kayahan'ın şarkılarını ve anılarını yaşatmaya çalışan İpek Açar, kızı Aslı Gönül ile olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşarak binlerce beğeni alıyor. Annesi İpek Açar'a olan benzerliğiyle dikkat çeken Aslı Gönül'ü gören Kayahan hayranları; 'Bu ne güzellik', 'Duru güzelliğini annesinden almış' gibi yorumlar yapıyor. İşte Kayahan ve İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül...