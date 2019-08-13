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  • Kayahan'ın kızını gören hayret etti! Kayahan'ın kızı güzelliğiyle büyüledi...

'ın kızını gören hayret etti! Kayahan'ın kızı güzelliğiyle büyüledi...

ve İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül, son haliyle Kayahan hayranlarını şaşkına çevirdi. Yumuşak doku kanseri sebebiyle tedavi gören ancak durumunun kötüye gitmesi sebebiyle 2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan'ın en küçük kızı Aslı Gönül, değişimiyle şaşırttı. Kayahan'ın şarkılarını ve anılarını yaşatmaya çalışan İpek Açar, kızı Aslı Gönül ile olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşarak binlerce beğeni alıyor. Annesi İpek Açar'a olan benzerliğiyle dikkat çeken Aslı Gönül'ü gören Kayahan hayranları; 'Bu ne güzellik', 'Duru güzelliğini annesinden almış' gibi yorumlar yapıyor. İşte Kayahan ve İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül...

Giriş Tarihi: 13.08.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 11:01
Kayahan'ın kızını gören hayret etti! Kayahan'ın kızı güzelliğiyle büyüledi...

İpek Açar'ın usta sanatçı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül'ü gören gözlerine inanamıyor. Kayahan 3 Nisan 2015'te hayata gözlerini yummuştu. Annesi İpek Açar'la hayatını devam ettiren Aslı Gönül, Kayahan hayranları tarafından merak konusu oldu. Kayahan'ın kızı Aslı Gönül, annesi İpek Açar'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Kayahan ve diğer ünlülerin çocukları…

Kayahan'ın kızını gören hayret etti! Kayahan'ın kızı güzelliğiyle büyüledi...

TAMER KARADAĞLI VE KIZI ZEYNO

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Kayahan'ın kızını gören hayret etti! Kayahan'ın kızı güzelliğiyle büyüledi...

TAMER KARADAĞLI VE KIZI ZEYNO

Kayahan'ın kızını gören hayret etti! Kayahan'ın kızı güzelliğiyle büyüledi...

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU

Kayahan'ın kızını gören hayret etti! Kayahan'ın kızı güzelliğiyle büyüledi...

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU

Kayahan'ın kızını gören hayret etti! Kayahan'ın kızı güzelliğiyle büyüledi...

ÖZLEM KAYMAZ VE ÇOCUKLARI: TARA, DANIEL, DANTE

Kayahan'ın kızını gören hayret etti! Kayahan'ın kızı güzelliğiyle büyüledi...

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