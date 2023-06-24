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Haberler Galeri "Kaybettiğin Beşir'e dön bir bak" Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'un değişimi olay oldu!
Giriş Tarihi: 24.06.2023 14:49 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 14:53

"Kaybettiğin Beşir'e dön bir bak" Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'un değişimi olay oldu!

Aradan geçen 13 yılın ardından Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor. Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakteriyle yıldızı parlayan Baran Akbulut da değişimi ile ağızları açık bırakan isimlerden. Baran Akbulut'un son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Aşk-ı Memnu dizisinde bütün sırları bildiği halde susmayı tercih eden sonrasında da genç yaşta hastalanıp hayatını kaybeden Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un eski halinden eser yok. Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin büyük aşkı Beşir'in yani Baran Akbulut'un son hali sosyal medyada trend oldu. İşte "Cemile bile bu kadarını tahmin edemezdi" "Kaybettiğin Beşir'e dön bir bak Nihal" yorumları yağan Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'un son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Kaybettiğin Beşir’e dön bir bak Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i Baran Akbulut’un değişimi olay oldu!

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde olduğu Aşk-ı Memnu dizisinin final bölümü üzerinden 13 yıl geçti. Sosyal medyada gündem olan dizinin oyuncuları merak konusu olurken, değişimi ile dikkat çeken isimlerden biri de Beşir karakterine hayat veren Baran Akbulut oldu. Aşk-ı Memnu dizisinde bütün sırları bildiği halde susmayı tercih eden sonrasında da genç yaşta hastalanıp hayatını kaybeden Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un eski halinden eser yok.

Kaybettiğin Beşir’e dön bir bak Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i Baran Akbulut’un değişimi olay oldu!

Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin büyük aşkı Beşir'in yani Baran Akbulut'un son hali sosyal medyada trend oldu.

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Kaybettiğin Beşir’e dön bir bak Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i Baran Akbulut’un değişimi olay oldu!

Unutulmayan diziler arasına adını yazdıran Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle hala ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Kaybettiğin Beşir’e dön bir bak Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i Baran Akbulut’un değişimi olay oldu!

Aradan geçen yıllar ile birlikte Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor.

Kaybettiğin Beşir’e dön bir bak Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i Baran Akbulut’un değişimi olay oldu!

Bir döneme damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakteriyle yıldızı parlayan Baran Akbulut da değişimi ile dikkat çeken isimlerden.

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