Giriş Tarihi: 29.08.2022 09:32
Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
09:38
Kaza bile barıştıramadı! İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e zehir zemberek sözler: Artist, numarasını yaptı gitti
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in içerisinde olduğu araç, Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp savrulmuştu. İbrahim Tatlıses, 8 kişinin yaralandığı kazada ölümden dönmüştü. Büyük şok yaşayan Tatlıses uzun uğraşlar sonucu kurtarılıp, hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi tamamlandıktan sonra sahneye çıkan Tatlıses'in sahnede ilk sözleri ise, "Melekler korudu beni. Evlatlarım yanımdaydı. Allah bizi korudu" olmuştu. İbrahim Tatlıses iyileştikten sonra küs olduğu oğlu Ahömet Tatlıses hakkında şoke eden sözler söyledi. İşte Tatlıses'in zehir zemberek açıklamaları...