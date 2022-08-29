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Haberler Galeri Kaza bile barıştıramadı! İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e zehir zemberek sözler: Artist, numarasını yaptı gitti
Giriş Tarihi: 29.08.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 09:38

Kaza bile barıştıramadı! İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e zehir zemberek sözler: Artist, numarasını yaptı gitti

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in içerisinde olduğu araç, Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp savrulmuştu. İbrahim Tatlıses, 8 kişinin yaralandığı kazada ölümden dönmüştü. Büyük şok yaşayan Tatlıses uzun uğraşlar sonucu kurtarılıp, hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi tamamlandıktan sonra sahneye çıkan Tatlıses'in sahnede ilk sözleri ise, "Melekler korudu beni. Evlatlarım yanımdaydı. Allah bizi korudu" olmuştu. İbrahim Tatlıses iyileştikten sonra küs olduğu oğlu Ahömet Tatlıses hakkında şoke eden sözler söyledi. İşte Tatlıses'in zehir zemberek açıklamaları...

Kaza bile barıştıramadı! İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses’e zehir zemberek sözler: Artist, numarasını yaptı gitti

Kapuz Caddesi'nden 25 Ağustos günü saat 11.00 sıralarında Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı 48 BZ 087 plakalı kamyon, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savruldu. Karşı şeride geçen kamyon, Uğur Yılmaz yönetimindeki içinde İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kaza bile barıştıramadı! İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses’e zehir zemberek sözler: Artist, numarasını yaptı gitti

TATLISES'İN ARACI ALEV ALDI
Kazada minibüste bulunan İbrahim Tatlıses ve beraberindeki şahıslar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Tatlıses'in bulunduğu minibüs, alev aldı. Aracın yandığını gören Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

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Kaza bile barıştıramadı! İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses’e zehir zemberek sözler: Artist, numarasını yaptı gitti

Ölümden dönen İbrahim Tatlıses'in çocukları ise büyük şok yaşamıştı.Tatlıses'in çocukları olay yerine koşmuştu.

Kaza bile barıştıramadı! İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses’e zehir zemberek sözler: Artist, numarasını yaptı gitti

HASTANEDEN İLK GÖRÜNTÜ

İbrahim Tatlıses, hastane odasından yayınladığı video ile sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu. Sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklamada bulunan türkücü, akşam sahne alacağını söylerek, "Arayan, soran herkesten Allah razı olsun. Akşam görüşmek üzere. Sizleri seviyorum." demişti.

Kaza bile barıştıramadı! İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses’e zehir zemberek sözler: Artist, numarasını yaptı gitti

TATLISES TABURCU EDİLDİ!

Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti. Tatlıses'in yanında bulunan ve koruma polisi olduklarını iddia eden kişilerce basın mensuplarının görüntü almalarına izin verilmemişti. Tatlıses, ambulansla önceden planlandığı üzere bu gece Yalıkavak'ta sahne alacağı restorana gitmek üzere hareket etmişti.

İbrahim Tatlıses geçirdiği kaza sonrası hastanede türkü söyledi! İşte o anlar | Video

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