Kaza bile barıştıramadı! İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses’e zehir zemberek sözler: Artist, numarasını yaptı gitti

TATLISES TABURCU EDİLDİ!

Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti. Tatlıses'in yanında bulunan ve koruma polisi olduklarını iddia eden kişilerce basın mensuplarının görüntü almalarına izin verilmemişti. Tatlıses, ambulansla önceden planlandığı üzere bu gece Yalıkavak'ta sahne alacağı restorana gitmek üzere hareket etmişti.

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