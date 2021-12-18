Kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül ilk kez konuştu! "Her şey 3 saniyede oldu"

Dağılan Hepsi grubunun solistlerinden Gülçin Ergül, önceki gün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile Balıkesir Susurluk mevkinde seyir halindeyken bir trafik kazası geçirdi. Yaşanan kazada Erdaş Şeyda Lafçı olay yerinde hayatını kaybetti, Gülçin Ergül ise yaralandı. Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan şarkıcı, vahim olayın ardından ilk kez konuştu. Ergül, "O kadar mutluydum ki arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu bitti." ifadelerini kullandı. İşte Gülçin Ergül'ün tüm açıklamaları...