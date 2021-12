"BİRBİRİMİZE İYİ GELİYORUZ DERDİN"

Ayrıca Ergül, "Bu özlem dolu liste bitmez. "Biz birbirimize çok iyi geliyoruz" derdin. Aynen öyle. Sen bana paylaştığımız bu zamanda tekrar hayat dolu olmayı, hayal kurabilmeyi aşıladın. Yalnız olmadığımı hissettirdin. Kendime yeniden inanmamı sağladın, bana en büyük mutluluğu, sevgimizi, aşkımızı yaşattın. Sonsuza dek de devam edecek. Ben senin için yaşayacağım, dinlediğini göremesem de senin için bulutların ötesine şarkılar söyleyeceğim, verdiğim sözleri tutmak için var gücümle çalışacağım. Seni üzmeyecek, gözünü arkada bırakmayacağım. Ve seni her daim sınırsızca seveceğim. LOVE YOU TO THE MOON" ifadelerini kullandı.