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Haberler Galeri Kazada yanına ilk o koşmuştu! İbrahim Tatlıses'in "numarasını yaptı gitti" dediği Ahmet Tatlıses'ten bomba yanıt!
Giriş Tarihi: 30.08.2022 11:02 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 11:10

Kazada yanına ilk o koşmuştu! İbrahim Tatlıses'in "numarasını yaptı gitti" dediği Ahmet Tatlıses'ten bomba yanıt!

İbrahim Tatlıses'in geçen hafta Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında olay yerine ilk giden isimlerden biri, büyük oğlu Ahmet Tatlıses olmuştu. Birbirleri hakkında daha önce sert sözler söyleyen ve mahkemelik olan baba-oğulun, feci kaza sonrası barıştığı düşünülüyordu, ama beklenen olmadı. İbrahim Tatlıses barışma iddialarını yalanladı, "Artist artist… Geldi, numarasını yaptı gitti." ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Ahmet Tatlıses de suskunluğunu bozdu. İşte Ahmet Tatlıses'ten dikkat çeken o sözler...

Kazada yanına ilk o koşmuştu! İbrahim Tatlıses’in numarasını yaptı gitti dediği Ahmet Tatlıses’ten bomba yanıt!

Kapuz Caddesi'nden 25 Ağustos günü saat 11.00 sıralarında Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı 48 BZ 087 plakalı kamyon, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savrulmuştu. Karşı şeride geçen kamyon, Uğur Yılmaz yönetimindeki içinde İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüsle çarpışmıştı.

Kazada yanına ilk o koşmuştu! İbrahim Tatlıses’in numarasını yaptı gitti dediği Ahmet Tatlıses’ten bomba yanıt!

TATLISES'İN ARACI ALEV ALDI
Kazada minibüste bulunan İbrahim Tatlıses ve beraberindeki şahıslar yaralanmıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti. Bu sırada Tatlıses'in bulunduğu minibüs, alev almıştı. Aracın yandığını gören Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

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Kazada yanına ilk o koşmuştu! İbrahim Tatlıses’in numarasını yaptı gitti dediği Ahmet Tatlıses’ten bomba yanıt!

Ölümden dönen İbrahim Tatlıses'in çocukları ise büyük şok yaşamıştı.Tatlıses'in çocukları olay yerine koşmuştu.

Kazada yanına ilk o koşmuştu! İbrahim Tatlıses’in numarasını yaptı gitti dediği Ahmet Tatlıses’ten bomba yanıt!

HASTANEDEN İLK GÖRÜNTÜ

İbrahim Tatlıses, hastane odasından yayınladığı video ile sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu. İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

Kazada yanına ilk o koşmuştu! İbrahim Tatlıses’in numarasını yaptı gitti dediği Ahmet Tatlıses’ten bomba yanıt!

Tatlıses'in yanında bulunan ve koruma polisi olduklarını iddia eden kişilerce basın mensuplarının görüntü almalarına izin verilmemişti. Tatlıses, ambulansla önceden planlandığı üzere bu gece Yalıkavak'ta sahne alacağı restorana gitmek üzere hareket etmişti.

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