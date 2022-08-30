Kazada yanına ilk o koşmuştu! İbrahim Tatlıses'in "numarasını yaptı gitti" dediği Ahmet Tatlıses'ten bomba yanıt!

Tatlıses'in yanında bulunan ve koruma polisi olduklarını iddia eden kişilerce basın mensuplarının görüntü almalarına izin verilmemişti. Tatlıses, ambulansla önceden planlandığı üzere bu gece Yalıkavak'ta sahne alacağı restorana gitmek üzere hareket etmişti.