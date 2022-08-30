Giriş Tarihi: 30.08.2022 11:02
Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
11:10
Kazada yanına ilk o koşmuştu! İbrahim Tatlıses'in "numarasını yaptı gitti" dediği Ahmet Tatlıses'ten bomba yanıt!
İbrahim Tatlıses'in geçen hafta Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında olay yerine ilk giden isimlerden biri, büyük oğlu Ahmet Tatlıses olmuştu. Birbirleri hakkında daha önce sert sözler söyleyen ve mahkemelik olan baba-oğulun, feci kaza sonrası barıştığı düşünülüyordu, ama beklenen olmadı. İbrahim Tatlıses barışma iddialarını yalanladı, "Artist artist… Geldi, numarasını yaptı gitti." ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Ahmet Tatlıses de suskunluğunu bozdu. İşte Ahmet Tatlıses'ten dikkat çeken o sözler...