Giriş Tarihi: 29.09.2022 14:33
Güncelleme Tarihi: 29.09.2022
15:12
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’ın lüks evinin fiyatı dudak uçuklattı!
Pop müziğin parlayan yıldızı ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, menajer sevgilisi Tolga Akış'la 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de dünyaevine girmişti. Zeynep Bastık ve Tolga Akış cephesinden kısa süre önce sevenlerini üzen haber gelmişti. Ünlü çiftin boşandıkları ortaya çıkmıştı. Son zamanlarda özel hayatıyla gündeme gelen genç şarkıcı, şimdi de kazancıyla konuşuluyor. Zeynep Bastık'ın Urla'daki lüks evi gündem oldu. Bastık'ın evinin değeri dudak uçuklattı.