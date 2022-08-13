Giriş Tarihi: 13.08.2022 06:42
Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
06:45
Kazığın da ‘su’yunu çıkardılar! Çeşme’deki fahiş fiyatlar şoke etti!
Geçen hafta Çeşme'ye giden arkadaşım, hayatının şokunu yaşamış. Aya Yorgi bölgesinde gittiği üç farklı beach'te, içinde sadece 9-10 adet küçük su olan buz dolu kovalara 900 ila 1200 lira arası fiyat ödemiş. Üstelik kovadaki buzlar eridiğinde yenisini getirip yine aynı parayı hesap pusulasına yazmışlar. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Çeşme'deki fiyat artışlarını kaleme aldı. İşte o yazı…