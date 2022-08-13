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Giriş Tarihi: 13.08.2022 06:42 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 06:45

Kazığın da ‘su’yunu çıkardılar! Çeşme’deki fahiş fiyatlar şoke etti!

Geçen hafta Çeşme'ye giden arkadaşım, hayatının şokunu yaşamış. Aya Yorgi bölgesinde gittiği üç farklı beach'te, içinde sadece 9-10 adet küçük su olan buz dolu kovalara 900 ila 1200 lira arası fiyat ödemiş. Üstelik kovadaki buzlar eridiğinde yenisini getirip yine aynı parayı hesap pusulasına yazmışlar. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Çeşme'deki fiyat artışlarını kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
Kazığın da ‘su’yunu çıkardılar! Çeşme’deki fahiş fiyatlar şoke etti!

Yazın gelmesiyle birlikte Bodrum'dan ve Çeşme'den gelen fahiş fiyat haberleri yine tavan yapmış durumda!

Kazığın da ‘su’yunu çıkardılar! Çeşme’deki fahiş fiyatlar şoke etti!

Ancak bir arkadaşımın geçen hafta Çeşme'de başını gelenleri duyunca ağzım açık kaldı!

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Kazığın da ‘su’yunu çıkardılar! Çeşme’deki fahiş fiyatlar şoke etti!

Aya Yorgi'de üç gün üst üste gittiği, üç farklı beach'te, içinde sadece 9-10 adet küçük su olan buz dolu kovalarına kaç lira ödemiş tahmin edin; en ucuzuna 900 lira, en pahalısına ise 1200 lira vermiş!

Kazığın da ‘su’yunu çıkardılar! Çeşme’deki fahiş fiyatlar şoke etti!
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Kazığın da ‘su’yunu çıkardılar! Çeşme’deki fahiş fiyatlar şoke etti!

Üstelik bu su kovaları istemeden gelmiş ve hatta buzlar eridiğinde yenisini getirip onun parasını da hesaba eklemişler.

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