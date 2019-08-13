Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali ortaya çıktı! Bu halini kimse bilmiyor!

Yeşilçam'ın unutulmazlarından olan Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali ortaya çıktı. Filmde gösterdiği başarılı performans ile hafızalara kazınan Keloğlan Rüştü Asyalı'nın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. 1971-1975 yılları arasında dört "Keloğlan" filminde rol alan usta oyuncu Rüştü Asyalı performansıyla izleyicileri kendisine hayran bırakmıştı. Ünlü oyuncu Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı Türk filmlerinin masal, fıkra ve benzer halk anlatılarında adı geçen kel kahramanı Keloğlan, son haliyle ortaya çıktı. Peki, filmde gösterdiği başarılı performansı ve doğallıyla seyircilerin karşısına her çıktığında yüzde gülümseme oluşturan ve her yaştan kitlenin beğenisiyle takdirini kazanmış usta oyuncu Keloğlan Rüştü Asyalı'nın son hali nasıl? İşte yıllar sonra ortaya çıkan ve eski halinden eser kalmayan Keloğlan Rüştü Asyalı!