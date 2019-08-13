Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali ortaya çıktı! Bu halini kimse bilmiyor!

filminin yıldızı 'nın son hali ortaya çıktı! Bu halini kimse bilmiyor!

Yeşilçam'ın unutulmazlarından olan filminin yıldızı 'nın son hali ortaya çıktı. Filmde gösterdiği başarılı performans ile hafızalara kazınan 'nın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. 1971-1975 yılları arasında dört "Keloğlan" filminde rol alan usta oyuncu Rüştü Asyalı performansıyla izleyicileri kendisine hayran bırakmıştı. Ünlü oyuncu Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı Türk filmlerinin masal, fıkra ve benzer halk anlatılarında adı geçen kel kahramanı Keloğlan, son haliyle ortaya çıktı. Peki, filmde gösterdiği başarılı performansı ve doğallıyla seyircilerin karşısına her çıktığında yüzde gülümseme oluşturan ve her yaştan kitlenin beğenisiyle takdirini kazanmış usta oyuncu Keloğlan Rüştü Asyalı'nın son hali nasıl? İşte yıllar sonra ortaya çıkan ve eski halinden eser kalmayan Keloğlan Rüştü Asyalı!

Giriş Tarihi: 13.08.2019 06:47 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 06:55
Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali ortaya çıktı! Bu halini kimse bilmiyor!

'ın karakterine hayat veren usta sanatçı 'nın son hali ortaya çıktı. , Türk sinema tarihinde 8 filmle yer almış ünlü bir masal kahramanı. Keloğlan'ı 1971-1975 yılları arasında çekilen dört "Keloğlan" filminde ünlü tiyatrocu canlandırdı. Asyalı ardından çalışmalarını "Yaman Delikanlı" ve "Dangalak" adlı filmlerle sürdürdü. İşte bir zamanların en meşhur isimlerinden biri olan Rüştü Asyalı'nın şimdiki hali.

Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali ortaya çıktı! Bu halini kimse bilmiyor!

MANSUR ARK

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali ortaya çıktı! Bu halini kimse bilmiyor!

MANSUR ARK

Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali ortaya çıktı! Bu halini kimse bilmiyor!

MANSUR ARK

Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali ortaya çıktı! Bu halini kimse bilmiyor!

MANSUR ARK

Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali ortaya çıktı! Bu halini kimse bilmiyor!

GÖKSEL

Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali ortaya çıktı! Bu halini kimse bilmiyor!

GÖKSEL

BİZE ULAŞIN