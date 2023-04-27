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Haberler Galeri Kemal Sunal'ın en güzel partneriydi... Salako'nun Emine'si Meral Zeren'e de yıllar acımasız davrandı! Yeşilçam yıldızının son hali üzdü!
Giriş Tarihi: 27.04.2023 08:07

Kemal Sunal'ın en güzel partneriydi... Salako'nun Emine'si Meral Zeren'e de yıllar acımasız davrandı! Yeşilçam yıldızının son hali üzdü!

Yeşilçam denilince akla ilk gelen güzellerden olan Meral Zeren'e de yıllar acımasız davrandı... Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen oyuncu Meral Zeren Salako filmindeki Emine rolü ile hafızalara kazındı. Salako'nun Emine'si Meral Zeren şimdi ne yapıyor? Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali hayranlarını şoke etti. Meral Zeren'i görenler "Yıllar ona da acımamış" demeden edemedi. İşte Yeşilçam yıldızı Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali...

Kemal Sunal’ın en güzel partneriydi... Salako’nun Emine’si Meral Zeren’e de yıllar acımasız davrandı! Yeşilçam yıldızının son hali üzdü!

Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Salako filmindeki ağanın güzel kızı Emine rolüyle hafızalara kazınan Meral Zeren, güzelliği ve oynadığı filmlerle sık sık gündeme geliyor.

Kemal Sunal’ın en güzel partneriydi... Salako’nun Emine’si Meral Zeren’e de yıllar acımasız davrandı! Yeşilçam yıldızının son hali üzdü!

Tekrarlarının büyük ilgi ile izlendiği Kemal Sunal filmleri arasında en sevilenlerinden olan Salako'nun Emine'si Meral Zeren şimdi ne yapıyor?

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Kemal Sunal’ın en güzel partneriydi... Salako’nun Emine’si Meral Zeren’e de yıllar acımasız davrandı! Yeşilçam yıldızının son hali üzdü!

Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen oyuncu Meral Zeren sosyal medyada yine ilgi odağı oldu.

Kemal Sunal’ın en güzel partneriydi... Salako’nun Emine’si Meral Zeren’e de yıllar acımasız davrandı! Yeşilçam yıldızının son hali üzdü!

Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı.

Kemal Sunal’ın en güzel partneriydi... Salako’nun Emine’si Meral Zeren’e de yıllar acımasız davrandı! Yeşilçam yıldızının son hali üzdü!

Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali hayranlarını şaşırttı.

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