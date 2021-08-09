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Giriş Tarihi: 09.08.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 10:45

Kemal Sunal'ın torunu Narin 2 yaşında! Ali Sunal'dan kızıyla duygusal paylaşım: Sen benim hayatımı değiştireli 2 yıl olmuş...

Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan merhum sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, avukat Nazlı Kurbanzade ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Gözde çift, Ağustos 2019'da da ilk kızları Narin'i kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade, geçen ay da ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Sunal çiftinin büyük kızları Narin, bugün 2 yaşında bastı. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Ali Sunal, "Sen benim hayatımı değiştireli 2 yıl olmuş" ifadelerini kullandı.

Kemal Sunal’ın torunu Narin 2 yaşında! Ali Sunal’dan kızıyla duygusal paylaşım: Sen benim hayatımı değiştireli 2 yıl olmuş...

Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan merhum sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, avukat Nazlı Kurbanzade ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

Kemal Sunal’ın torunu Narin 2 yaşında! Ali Sunal’dan kızıyla duygusal paylaşım: Sen benim hayatımı değiştireli 2 yıl olmuş...

Gözde çift, Ağustos 2019'da da ilk kızları Narin'i kucaklarına almıştı.

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Kemal Sunal’ın torunu Narin 2 yaşında! Ali Sunal’dan kızıyla duygusal paylaşım: Sen benim hayatımı değiştireli 2 yıl olmuş...

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade, geçen ay da ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Kemal Sunal’ın torunu Narin 2 yaşında! Ali Sunal’dan kızıyla duygusal paylaşım: Sen benim hayatımı değiştireli 2 yıl olmuş...

Sunal çiftinin büyük kızları Narin, bugün 2 yaşına bastı.

Kemal Sunal’ın torunu Narin 2 yaşında! Ali Sunal’dan kızıyla duygusal paylaşım: Sen benim hayatımı değiştireli 2 yıl olmuş...

Sosyal medya hesabından kızıyla sık sık paylaşımlar yapan Ali Sunal, Narin'in doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.

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