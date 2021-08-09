Giriş Tarihi: 09.08.2021 10:45Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 10:45
Kemal Sunal'ın torunu Narin 2 yaşında! Ali Sunal'dan kızıyla duygusal paylaşım: Sen benim hayatımı değiştireli 2 yıl olmuş...
Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan merhum sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, avukat Nazlı Kurbanzade ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Gözde çift, Ağustos 2019'da da ilk kızları Narin'i kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade, geçen ay da ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Sunal çiftinin büyük kızları Narin, bugün 2 yaşında bastı. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Ali Sunal, "Sen benim hayatımı değiştireli 2 yıl olmuş" ifadelerini kullandı.