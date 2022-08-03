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Haberler Galeri Kenan Doğulu darphane gibi para bastı! İşte dudak uçuklatan rakam...
Giriş Tarihi: 03.08.2022 12:52 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 13:12

Kenan Doğulu darphane gibi para bastı! İşte dudak uçuklatan rakam...

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, güzel oyuncu Beren Saat ile 29 Temmuz 2014'te Amerika Birleşik Devleti'nde dünyaevine girmişti. Rüya gibi bir düğünle evlenen çiftin evliliklerinde geçen yıllarda krizler yaşanmıştı. İkili evliliklerine bir şans daha vermeyi seçen Beren Saat ile Kenan Doğulu 8 yılı devirdi. Evlilik yıl dönümlerinde Kenan Doğulu yaptığı paylaşım ile Beren Saat'e olan aşkını haykırmıştı. Ünlü çiftten Kenan Doğulu kariyeriyle de sıkça konuşuluyor. Son konserinden 5.5 milyon kazanan Kenan Doğulu'nun, 6 saatte alacağı rakam dudak uçuklattı.İşte detaylar...

Kenan Doğulu darphane gibi para bastı! İşte dudak uçuklatan rakam...

Evliliklerindeki sorunları aşarak boşanmanın eşiğinden dönen ve ilişkilerine bir şans daha veren oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, şimdilerde etrafa mutluluk saçıyor. Çift, geçtiğimiz yıllarda evliliklerinde yaşadıkları sıkıntılar ile adlarından söz ettirmişti.

Kenan Doğulu darphane gibi para bastı! İşte dudak uçuklatan rakam...

Ünlü oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu ile 29 Temmuz 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde dünyaevine girmişti.

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Kenan Doğulu darphane gibi para bastı! İşte dudak uçuklatan rakam...

Rüya gibi bir düğünle evlenen çiftin evliliklerinde geçen yıllarda krizler yaşanmıştı.

Kenan Doğulu darphane gibi para bastı! İşte dudak uçuklatan rakam...

Aylarca Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun boşanacağı haberleri gündemi meşgul etmiş ikili evliliklerine bir şans daha vermeyi seçmişti.

Kenan Doğulu darphane gibi para bastı! İşte dudak uçuklatan rakam...

Beren Saat ile Kenan Doğulu, boşandılar, boşanacaklar derken evliliklerinde 8 yılı devirdi.

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