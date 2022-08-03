Kenan Doğulu darphane gibi para bastı! İşte dudak uçuklatan rakam...

Evliliklerindeki sorunları aşarak boşanmanın eşiğinden dönen ve ilişkilerine bir şans daha veren oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, şimdilerde etrafa mutluluk saçıyor. Çift, geçtiğimiz yıllarda evliliklerinde yaşadıkları sıkıntılar ile adlarından söz ettirmişti.