Giriş Tarihi: 03.08.2022 12:52
Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
13:12
Kenan Doğulu darphane gibi para bastı! İşte dudak uçuklatan rakam...
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, güzel oyuncu Beren Saat ile 29 Temmuz 2014'te Amerika Birleşik Devleti'nde dünyaevine girmişti. Rüya gibi bir düğünle evlenen çiftin evliliklerinde geçen yıllarda krizler yaşanmıştı. İkili evliliklerine bir şans daha vermeyi seçen Beren Saat ile Kenan Doğulu 8 yılı devirdi. Evlilik yıl dönümlerinde Kenan Doğulu yaptığı paylaşım ile Beren Saat'e olan aşkını haykırmıştı. Ünlü çiftten Kenan Doğulu kariyeriyle de sıkça konuşuluyor. Son konserinden 5.5 milyon kazanan Kenan Doğulu'nun, 6 saatte alacağı rakam dudak uçuklattı.İşte detaylar...