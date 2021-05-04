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Haberler Galeri Kenan Doğulu ile barışan Beren Saat aile krizini de aştı! Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun ailesiyle buzları eritti...
Giriş Tarihi: 04.05.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 16:57

ile barışan aile krizini de aştı! eşi 'nun ailesiyle buzları eritti...

Oyuncu ile şarkıcı , 29 Temmuz 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde nikah masasına oturmuştu. Mutluluklarına ise geçtiğimiz yıllarda gölge düştü, ile 'nun boşanacağı iddia edildi. İddialarla uzun süre gündemden düşmeyen çift, evliliklerindeki krizi aştı. Kenan Doğulu ile arasındaki buzları eriten Beren Saat, bu kez de eşinin ailesiyle arasını düzeltmeye başladı. Saat'in son hamlesi sosyal medyadaki dikkatli gözlerden kaçmadı, görenleri şaşırttı. İşte tüm detaylar...

Kenan Doğulu ile barışan Beren Saat aile krizini de aştı! Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun ailesiyle buzları eritti...

Oyuncu ile şarkıcı , 29 Temmuz 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde nikah masasına oturmuştu.

Kenan Doğulu ile barışan Beren Saat aile krizini de aştı! Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun ailesiyle buzları eritti...

Mutluluklarına ise geçtiğimiz yıllarda gölge düştü, ile 'nun boşanacağı iddia edildi.

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Kenan Doğulu ile barışan Beren Saat aile krizini de aştı! Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun ailesiyle buzları eritti...

26 Şubat 2019'da 35.doğum gününü kutladı, sosyal medya hesabında kafa karıştıran bir mesaj yayınladı.

Makyajsız, siyah beyaz fotoğrafını paylaşan , trafik kazasında kaybettiği sevgilisi Efe'yi de andı...

Kenan Doğulu ile barışan Beren Saat aile krizini de aştı! Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun ailesiyle buzları eritti...

'AYAK BASTIĞIM EN KARANLIK DOĞUM GÜNÜM'

"Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabildiği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak Dünya'ya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kolektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim. Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe'yle şarkımız 'Hero' çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olacak. Yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum. Bir direniştir yaşamak ve bir akıştır aynı zamanda; bir kabulleniştir, parçalanıştır, bütünlenerek yeniden doğuştur; bir serzeniştir yaşamak; ani bir yüzleşmedir, yeniden tanışmadır, yolun yarısında bastan başlamadır; deli derlercesine bir gülüştür; insan incitmemektir şahsi incinmişliklerinden ötürü; bir dinleyiştir vaaz vermeden, ikna oluştur sual etmeden; bir diz çöküştür eğilebildiğince ve fakat dimdik bir inanıştır da yasamak; öyle bir seviştir ki herkesi olduğu gibisine… İyi ki varsınız , iyi ki doğduk!"

Kenan Doğulu ile barışan Beren Saat aile krizini de aştı! Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun ailesiyle buzları eritti...

BOŞANMA İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

'in paylaşımının ardından ile ilişkilerinde kara bulutlar dolaştığı ve boşanacakları haberleri gündeme geldi.

Sorular karşısında sessizliğini koruyan , aynı yıl için paylaştığı doğum günü mesajında boşanma sorularından da dem vurdu.

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