Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın Mauritius kaçamağından yeni paylaşım! Kızı Lalin’i paylaşan Sinem Kobal’dan gülümseten anlar!

Giriş Tarihi: 30.01.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
13:23
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla'yı da alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a tatile gitti. Geçtiğimiz günlerde havalimanından eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla mutlu aile pozu veren Sinem Kobal'dan yeni tatil kareleri gelmişti. Peş peşe paylaşımlar yapan Sinem Kobal, mavi elbisesi ile kumlarda sere serpe pozlar verdi. Güzel oyuncu tatilden yeni bir kare daha paylaştı. Tatlı kızı Lalin'in oyun oynadığı anları takipçileriyle paylaşan Sinem Kobal, beğeni yağmuruna tutuldu. İşte ünlü çiftin kızları Lalin…