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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın Mauritius kaçamağından yeni paylaşım! Kızı Lalin’i paylaşan Sinem Kobal’dan gülümseten anlar!
Giriş Tarihi: 30.01.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 13:23

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın Mauritius kaçamağından yeni paylaşım! Kızı Lalin’i paylaşan Sinem Kobal’dan gülümseten anlar!

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla'yı da alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a tatile gitti. Geçtiğimiz günlerde havalimanından eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla mutlu aile pozu veren Sinem Kobal'dan yeni tatil kareleri gelmişti. Peş peşe paylaşımlar yapan Sinem Kobal, mavi elbisesi ile kumlarda sere serpe pozlar verdi. Güzel oyuncu tatilden yeni bir kare daha paylaştı. Tatlı kızı Lalin'in oyun oynadığı anları takipçileriyle paylaşan Sinem Kobal, beğeni yağmuruna tutuldu. İşte ünlü çiftin kızları Lalin…

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın Mauritius kaçamağından yeni paylaşım! Kızı Lalin’i paylaşan Sinem Kobal’dan gülümseten anlar!

Kenan İmirzalıoğlu ile parmakla gösterilen evlilik sürdüren iki çocuk annesi Sinem Kobal, eşi ve kızlarıyla tatile çıkmıştı.Sinem Kobal tatil karelerine yenilerini ekledi. Sinem Kobal, son olarak kızı Lalin'i paylaştı...

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın Mauritius kaçamağından yeni paylaşım! Kızı Lalin’i paylaşan Sinem Kobal’dan gülümseten anlar!

Güzel oyuncu Sinem Kobal şimdilerde kariyerine kaldığı yerden devam etmek için harekete geçti. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Sinem Kobal özellikle kapak kızı olduğu dergi çekimleriyle çok beğenilmişti. Doğum kilolarından kısa sürede kurtulan Sinem Kobal, eski halinden bile daha fit olmuştu.

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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın Mauritius kaçamağından yeni paylaşım! Kızı Lalin’i paylaşan Sinem Kobal’dan gülümseten anlar!

TATİLE ÇIKTILAR

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla'yı da yanlarına alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a uçmuştu.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın Mauritius kaçamağından yeni paylaşım! Kızı Lalin’i paylaşan Sinem Kobal’dan gülümseten anlar!

Kızları Lalin ve Leyla ile havalimanında fotoğraf paylaşan Sinem Kobal, takipçilerine ne kadar heyecanlı olduğunu dile getirmişti. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızlarını kucaklarına alarak mutlu aile pozu vermişti.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın Mauritius kaçamağından yeni paylaşım! Kızı Lalin’i paylaşan Sinem Kobal’dan gülümseten anlar!

Sinem Kobal "İlk uzun uçuş denememiz" demişti.

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