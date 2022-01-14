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Haberler Galeri Kenyalı yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı adım adım hedefine giderken…
Giriş Tarihi: 14.01.2022 23:14 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 23:14

Kenyalı yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı adım adım hedefine giderken…

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran ilginç bir an yaşandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 28 yaşındaki Kenyalı Fardousa Abulahe Adone adlı yarışmacı, Kenya'dan Türkiye'ye uzanan hikayesiyle herkesin dikkatini çekti. Başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı. Yarışmacı adım adım 1 milyonluk soruya kadar yaklaşırken 7'nci soruda elendi. Ancak ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu yarışma sonunda yarışmacıyı tebrik etti. İşte ayrıntılar!

Kenyalı yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı adım adım hedefine giderken…

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Kenyalı yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı adım adım hedefine giderken…

Haftada iki gün izleyicilerle buluşan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

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Kenyalı yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı adım adım hedefine giderken…

Yarışmaya katılan 28 yaşındaki Kenyalı Fardousa Abulahe Adone adlı yarışmacı, Kenya'dan Türkiye'ye uzanan hikayesiyle herkesin dikkatini çekti.

Kenyalı yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı adım adım hedefine giderken…

Adone adlı yarışmacı, programın bugünkü bölümüne hikayesiyle adeta damga vurdu.

Hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster'de Kenyalı yarışmacı adım adım hedefine giderken… | Video

Kenyalı yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı adım adım hedefine giderken…

Türkçesinin pek de iyi olmadığını ancak üniversite eğitimi için Türkiye'ye geldiğini ilk üniversitesini yeterli Türkçe bilgisi olmadığı için bıraktığını dile getirdi.

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