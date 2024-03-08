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Haberler Galeri Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık da dedesinin izinde... Sevilen oyuncu Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş!
Giriş Tarihi: 08.03.2024 15:37

Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık da dedesinin izinde... Sevilen oyuncu Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş!

Kerem Alışık'ın Yeşilçam'ın unutulmayan isimlerinden Sadri Alışık'ın oğlu olduğunu bilmeyen yoktur. Babasının izinden giden ve sayısız projeye adını yazdıran Kerem Alışık'ın oğlu da dedesinin izinde. Kerem Alışık'ın, dedesi ile aynı adı taşıyan oğlu Sadri Alışık'ın da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık dedesinin adeta kopyası... İşte Alışık ailesinin üçüncü kuşak yakışıklı oyuncusu Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık...

Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık da dedesinin izinde... Sevilen oyuncu Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş!

Kerem Alışık'ın, dedesi ile aynı adı taşıyan oğlu Sadri Alışık'ın da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kerem Alışık ile oğlu Sadri Alışık'ın son paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sadri Alışık'ı gören söylemeden edemedi...

Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık da dedesinin izinde... Sevilen oyuncu Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş!

Kerem Alışık'ın Yeşilçam'ın unutulmayan isimlerinden Sadri Alışık'ın oğlu olduğunu bilmeyen yoktur. Babasının izinden giden ve sayısız projeye adını yazdıran Kerem Alışık'ın oğlu da dedesinin izinde.

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Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık da dedesinin izinde... Sevilen oyuncu Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş!

Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık dedesinin adeta kopyası...

Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık da dedesinin izinde... Sevilen oyuncu Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş!

İşte Alışık ailesinin üç kuşak yakışıklı oyuncuları...

Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık da dedesinin izinde... Sevilen oyuncu Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş!

Sevilen oyuncu Kerem Alışık'ın eski eşi Sibel Turnagöl ile evliliğinden dünyaya gelen tek çocuğu Sadri Alışık da oyunculuğu seçti...

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