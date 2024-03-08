Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık da dedesinin izinde... Sevilen oyuncu Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş!

Kerem Alışık'ın, dedesi ile aynı adı taşıyan oğlu Sadri Alışık'ın da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kerem Alışık ile oğlu Sadri Alışık'ın son paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sadri Alışık'ı gören söylemeden edemedi...