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Haberler Galeri Kerem Özçivit 1 yaşında! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Kerem’in doğum günü pozlarını paylaştı!
Giriş Tarihi: 28.01.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 15:26

Kerem Özçivit 1 yaşında! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Kerem’in doğum günü pozlarını paylaştı!

'Çalıkuşu' dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi. 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023 tarihinde ikinci kez Kerem'i kucaklarına aldı. İki kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift minik oğulları Kerem'in yüzünü göstermekten hep kaçındı. Ünlü çift, bugün bir yaşına giren ikinci oğulları Kerem'in yüzünü gösterdi. Oyuncu çift sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlu Kerem'in doğum gününü kutladı. İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in 1 yaşındaki oğulları Kerem!

Kerem Özçivit 1 yaşında! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Kerem’in doğum günü pozlarını paylaştı!

Evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasında bulunan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in Kerem ve Karan adında iki oğlu var.

Kerem Özçivit 1 yaşında! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Kerem’in doğum günü pozlarını paylaştı!

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan ünlü çift, 2023 yılında ise Kerem'i karşılamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşamıştı.

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Kerem Özçivit 1 yaşında! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Kerem’in doğum günü pozlarını paylaştı!

İLK KEZ YÜZÜNÜ GÖSTERDİLER

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 1 yaşına giren oğlu Kerem'in hem doğum gününü kutlamıştı, hem de ilk kez yüzünü göstermişti.

Kerem Özçivit 1 yaşında! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Kerem’in doğum günü pozlarını paylaştı!

"KOKLADIKÇA İÇİMDE ÇİÇEKLER AÇAN..."

Evcen oğlunun fotoğrafını paylaşıp altına ise, "Bir sene önce bugün bir KEREM doğdu ki; çok yaman. Baktıkça içimi aydınlatan, gülüşüyle aklımı başımdan alan, kokladıkça içimde çiçekler açan, çiçek kokulu oğlum benim.. İyi ki doğdun kalbim, iyi ki! Seni çok seviyorum. #18.01.2023" ifadelerini kullandı.

Kerem Özçivit 1 yaşında! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Kerem’in doğum günü pozlarını paylaştı!

"BABASININ ASLANI!"

Burak Özçivit de eşi gibi paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Özçivit oğluyla fotoğrafının altına, "KEREM'im bugün 1 yaşında… Babasının aslanı! Nice senelere canımın içi" notunu ekledi.

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