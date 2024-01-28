Kerem Özçivit 1 yaşında! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Kerem’in doğum günü pozlarını paylaştı!

Giriş Tarihi: 28.01.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
15:26
'Çalıkuşu' dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi. 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023 tarihinde ikinci kez Kerem'i kucaklarına aldı. İki kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift minik oğulları Kerem'in yüzünü göstermekten hep kaçındı. Ünlü çift, bugün bir yaşına giren ikinci oğulları Kerem'in yüzünü gösterdi. Oyuncu çift sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlu Kerem'in doğum gününü kutladı. İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in 1 yaşındaki oğulları Kerem!