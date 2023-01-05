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Haberler Galeri Kesenin ağzını açtı! Güzide Duran eşi Adnan Aksoy ile Venice Simplon Orient Express treniyle Venedik’ten Paris’e gidecek!
Giriş Tarihi: 05.01.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 11:42

Kesenin ağzını açtı! Güzide Duran eşi Adnan Aksoy ile Venice Simplon Orient Express treniyle Venedik’ten Paris’e gidecek!

Bir dönem podyumların tozunu attıran 42 yaşındaki eski model Güzide Duran 13 Nisan 2008 tarihinde iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmişti. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren ünlü model, evlendikten sonra ABD'ye yerleşmişti. Uzun yıllar ailesiyle ABD'de yaşayan Güzide Duran, pandemiden sonra önce Bodrum'a ardından da Roma'ya taşındı. Bond filmleriyle ünlü biri 1883, diğeri ise 1924 yapımı iki eski Orient Express tasarımından ilham alınarak tasarlanan tren, o yılların görkemli atmosferini yansıtmayı başarıyor. Tarihi trenin içi, yeniden ve büyük bir özenle dizayn edildi. Güzide Duran, eşiyle Mart ayında Venice Simplon Orient Express treniyle Venedik'ten Paris'e gidecek. Ünlü çiftin, 1,5 günlük seyahat için cebinden 400 bin TL çıkacak.

Kesenin ağzını açtı! Güzide Duran eşi Adnan Aksoy ile Venice Simplon Orient Express treniyle Venedik’ten Paris’e gidecek!

Güzide Duran, eşiyle Mart ayında Venice Simplon Orient Express treniyle Venedik'ten Paris'e gidecek. Ünlü çiftin, 1,5 günlük seyahat için cebinden 400 bin TL çıkacak.

Kesenin ağzını açtı! Güzide Duran eşi Adnan Aksoy ile Venice Simplon Orient Express treniyle Venedik’ten Paris’e gidecek!

1883'ten itibaren hizmet veren ve Agahta Christie'den Alfred Hitchcock'a kadar birçok yazara konu olan Venice Simplon Orient Express treni, pandemi nedeniyle seferlerine uzun süre ara vermişti.

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Kesenin ağzını açtı! Güzide Duran eşi Adnan Aksoy ile Venice Simplon Orient Express treniyle Venedik’ten Paris’e gidecek!

Takvim'in haberine göre; Son olarak geçtiğimiz yaz Paris'ten İstanbul'a gelen Venice Simplon Orient Express, seyahat tutkunlarını oldukça heyecanlandırdı.

Kesenin ağzını açtı! Güzide Duran eşi Adnan Aksoy ile Venice Simplon Orient Express treniyle Venedik’ten Paris’e gidecek!

Venedik ile Paris arasındaki seferler, hızla tükenirken; Paris'ten İstanbul'a uzanan 5 gece 6 günlük yolculuğa da rağbet çok fazla.

Kesenin ağzını açtı! Güzide Duran eşi Adnan Aksoy ile Venice Simplon Orient Express treniyle Venedik’ten Paris’e gidecek!

Son dönemde mimar eşi Adnan Aksoy ile İtalya'da yaşayan Güzide Duran da tarihi seyahat için yerini ayırttı.

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