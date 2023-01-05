Kesenin ağzını açtı! Güzide Duran eşi Adnan Aksoy ile Venice Simplon Orient Express treniyle Venedik’ten Paris’e gidecek!

Giriş Tarihi: 05.01.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 11:42

Bir dönem podyumların tozunu attıran 42 yaşındaki eski model Güzide Duran 13 Nisan 2008 tarihinde iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmişti. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren ünlü model, evlendikten sonra ABD'ye yerleşmişti. Uzun yıllar ailesiyle ABD'de yaşayan Güzide Duran, pandemiden sonra önce Bodrum'a ardından da Roma'ya taşındı. Bond filmleriyle ünlü biri 1883, diğeri ise 1924 yapımı iki eski Orient Express tasarımından ilham alınarak tasarlanan tren, o yılların görkemli atmosferini yansıtmayı başarıyor. Tarihi trenin içi, yeniden ve büyük bir özenle dizayn edildi. Güzide Duran, eşiyle Mart ayında Venice Simplon Orient Express treniyle Venedik'ten Paris'e gidecek. Ünlü çiftin, 1,5 günlük seyahat için cebinden 400 bin TL çıkacak.