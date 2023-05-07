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Haberler Galeri "Keşke zamanında net olsaydınız!" Arzum Onan -Mehmet Aslantuğ aşkı bir tabu mu? Haber yapılamaz mı?
Giriş Tarihi: 07.05.2023 07:14 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 07:19

"Keşke zamanında net olsaydınız!" Arzum Onan -Mehmet Aslantuğ aşkı bir tabu mu? Haber yapılamaz mı?

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un boşanma haberini ilk olarak GÜNAYDIN manşete taşıdı. Günlerdir çok konuşulan ve gündem olan haberin ardından Arzum Onan, "Ülkenin acılı günlerinde nasıl böyle bir şey yazarsınız? Her ilişkinin yaşayabileceği bir zorluktan geçiyoruz" diye açıklama yaptı. İkili, zaten mahkemeye başvurmuştu. Önce boşanmayı tam olarak kabul etmeyen ikiliden Arzum Onan birkaç gün sonra ise "Net Söylüyorum" diyerek sosyal medya üzerinden boşanma haberini, tarihine kadar doğuladı. GÜNAYDIN yazarı Sonat Bahar yine köşesinden boşanma arefesindeki çifte seslendi: "Belgesine ulaştığımız bir konuyla ilgili keşke gerçeği örtbas etmek yerine zamanın daha net olsalardı..."

SONAT BAHAR
Keşke zamanında net olsaydınız! Arzum Onan -Mehmet Aslantuğ aşkı bir tabu mu? Haber yapılamaz mı?

Çok uzak olduğum bir alan magazin. O yüzden köşenin adı keyfekeder magazin. Yani "Çok da ciddiye almayın magazinle dalgamı geçiyorum" diyorum.
Ama gazetecilik konusunda ciddiyetime laf edildiğinde, bunun altında kalmam mümkün değil!

Keşke zamanında net olsaydınız! Arzum Onan -Mehmet Aslantuğ aşkı bir tabu mu? Haber yapılamaz mı?

Arzum Onan boşanıyor bilgisi bana geldiğinde (ki bu bilgi yakınlarından dedikodu olarak değil yazmam için geldi), bunu yazma konusunda uzun uzun düşündüm, her şeyi enine boyuna ölçüp tarttım, bazı sığ fikirlilerin bunu siyasete çekeceğini, olayın haber olduğu gerçeğini örtbas etmeye çalışacaklarını biliyordum...

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Keşke zamanında net olsaydınız! Arzum Onan -Mehmet Aslantuğ aşkı bir tabu mu? Haber yapılamaz mı?

Ama bu, konunun haber olduğu, o belgenin de elimde olduğu gerçeğini değiştirmiyordu...

Keşke zamanında net olsaydınız! Arzum Onan -Mehmet Aslantuğ aşkı bir tabu mu? Haber yapılamaz mı?

HABER YAPILAMAZ MI?
Günün sonunda Arzum Onan boşanma davası açmış bir ünlü, eşi de en az onun kadar ünlü bir oyuncu, konu Mehmet Aslantuğ'un siyasi girişiminden bağımsız ki; köşede tek kelime bu siyasi kimliğinden söz etmedim. Zaten köşenin de konusu değildi! Keza böyle bir haberin birinin siyasi kaderini nasıl etkileyeceğini de anlamadım ama neyse...

Keşke zamanında net olsaydınız! Arzum Onan -Mehmet Aslantuğ aşkı bir tabu mu? Haber yapılamaz mı?

Bu iki ünlü isim, 27 yıldır evliler... Yıllardır toplum onları örnek aile olarak benimsemiş. Arzum Onan, markalarla iş birlikleri olan, bir şekilde piyasanın içinde bir isim. Mehmet Aslantuğ aktif bir oyuncu, düne kadar dizisi vardı, üstelik yıllardır üzerine yapışan kadın ruhundan anlayan, ince, zarif, düşünceli erkek imajından hoşnut! İkisi de için de yukarıda saydıklarımın haber yapılmasının, magazin malzemesi olmasının hiçbir sakıncası yok.

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