Giriş Tarihi: 07.05.2023 07:14
Güncelleme Tarihi: 07.05.2023
07:19
"Keşke zamanında net olsaydınız!" Arzum Onan -Mehmet Aslantuğ aşkı bir tabu mu? Haber yapılamaz mı?
Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un boşanma haberini ilk olarak GÜNAYDIN manşete taşıdı. Günlerdir çok konuşulan ve gündem olan haberin ardından Arzum Onan, "Ülkenin acılı günlerinde nasıl böyle bir şey yazarsınız? Her ilişkinin yaşayabileceği bir zorluktan geçiyoruz" diye açıklama yaptı. İkili, zaten mahkemeye başvurmuştu. Önce boşanmayı tam olarak kabul etmeyen ikiliden Arzum Onan birkaç gün sonra ise "Net Söylüyorum" diyerek sosyal medya üzerinden boşanma haberini, tarihine kadar doğuladı. GÜNAYDIN yazarı Sonat Bahar yine köşesinden boşanma arefesindeki çifte seslendi: "Belgesine ulaştığımız bir konuyla ilgili keşke gerçeği örtbas etmek yerine zamanın daha net olsalardı..."