"Keşke zamanında net olsaydınız!" Arzum Onan -Mehmet Aslantuğ aşkı bir tabu mu? Haber yapılamaz mı?

HABER YAPILAMAZ MI?

Günün sonunda Arzum Onan boşanma davası açmış bir ünlü, eşi de en az onun kadar ünlü bir oyuncu, konu Mehmet Aslantuğ'un siyasi girişiminden bağımsız ki; köşede tek kelime bu siyasi kimliğinden söz etmedim. Zaten köşenin de konusu değildi! Keza böyle bir haberin birinin siyasi kaderini nasıl etkileyeceğini de anlamadım ama neyse...