Giriş Tarihi: 13.01.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 12:15

Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve daha nicesi... Hepimiz onu oyuncu olarak tanıdık! Ama gerçek bambaşka çıktı!

Yeşilçam denilince ilk akla gelen gizli kahramanlardan biriydi usta oyuncu İhsan Yüce...Tevazuyu hiç elden bırakmayan zarif adam İhsan Yüce'nin ömrü sanatla geçti. Girdiği her rolü izleyiciye altın tepside sunan yüce gönüllü usta isim, 150'den fazla filmde rol aldı. 1991 yılında aramızdan ayrıldığında onsuz kaldığına en çok üzülenlerden biri de kadim dostu Can Yücel olmuştu. Öyle ki Can Yücel cenaze namazından sonra mezarlığa gitmemesine şaşıran ve bunun sebebini soranlara "İnsan arkadaşını gömer mi yahu!" diye cevap verecek kadar üzgündür hem de...62 yıllık hayatına sayısız çalışma sığdıran Yeşilçam emektarlarından İhsan Yüce'nin meğer 10 parmağında 10 marifet varmış...