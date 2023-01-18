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Haberler Galeri Kibar Feyzo'nun Hacı Hüso'suydu! Hepimiz onu oyuncu olarak tanıdık! Ama gerçek bambaşka çıktı!
Giriş Tarihi: 18.01.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 10:54

Kibar Feyzo'nun Hacı Hüso'suydu! Hepimiz onu oyuncu olarak tanıdık! Ama gerçek bambaşka çıktı!

Yeşilçam denilince ilk akla gelen filmlerden biri olan Kibar Feyzo'nun Hacı Hüso'suydu İhsan Yüce...Tevazuyu hiç elden bırakmayan zarif adam İhsan Yüce'nin ömrü sanatla geçti. Girdiği her rolü izleyiciye altın tepside sunan yüce gönüllü usta isim, 150'den fazla filmde rol aldı. 1991 yılında aramızdan ayrıldığında onsuz kaldığına en çok üzülenlerden biri de kadim dostu Can Yücel olmuştu. Öyle ki Can Yücel cenaze namazından sonra mezarlığa gitmemesine şaşıran ve bunun sebebini soranlara "İnsan arkadaşını gömer mi yahu!" diye cevap verecek kadar üzgündür hem de...62 yıllık hayatına sayısız çalışma sığdıran Yeşilçam emektarlarından İhsan Yüce'nin meğer 10 parmağında 10 marifet varmış...

Kibar Feyzo’nun Hacı Hüso’suydu! Hepimiz onu oyuncu olarak tanıdık! Ama gerçek bambaşka çıktı!

Yeşilçam emektarı İhsan Yüce 1929 yılında başlayan ve 1991 yılında son bulan 62 yıllık hayatına 169 film, 59 senaryo, 10 yönetmenlik çalışması sığdırdı. Hem oyuncu, hem yazar, hem yönetmen, 'Ekmek Şarap, Sen ve Ben…'in unutulmaz şairi İhsan Yüce, aynı zamanda arkeolog, ressam ve heykeltıraştı.

Kibar Feyzo’nun Hacı Hüso’suydu! Hepimiz onu oyuncu olarak tanıdık! Ama gerçek bambaşka çıktı!

İhsan Yüce, Kemal Sunal ve Tarık Akan'ın en yakın arkadaşı, Menderes Samancılar, Aytaç Arman gibi pek çok usta oyuncuyu da Yeşilçam'a kazandırdı.

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Kibar Feyzo’nun Hacı Hüso’suydu! Hepimiz onu oyuncu olarak tanıdık! Ama gerçek bambaşka çıktı!

Kafkasya Dağıstan göçmeni yedi çocuklu ailenin üç oğlundan biri olan Yüce, 23 Ocak 1929 yılında Elazığ'da doğdu.

Kibar Feyzo’nun Hacı Hüso’suydu! Hepimiz onu oyuncu olarak tanıdık! Ama gerçek bambaşka çıktı!

Bir süre özel şirketlerde muhasebecilik yaptı. Sanat yaşamına 1952'de İzmir'de, Halk ve Çocuk Tiyatrosunda başladı. Bir sezonluk ömrü olan Bizim Tiyatro'yu kurdu. İhsan Yüce, 1965-1966 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda çalıştı. 1968 yılında üç arkadaşı ile birlikte Ankara Drama Tiyatrosu'nu kurdu. Bu tiyatroda "Suç ve Ceza ile Sahne Işıkları" isimli oyunları sahneledi ve ilgi gördü. Gen-Ar, Arena ve Direklerarası Tiyatrolarında çalışmalarını sürdürdü.

Kibar Feyzo’nun Hacı Hüso’suydu! Hepimiz onu oyuncu olarak tanıdık! Ama gerçek bambaşka çıktı!

Altın Yumru filmi ile oyuncu olarak sinemaya geçti. Ertem Eğilmez'in yönettiği; "Senede Bir Gün, Bir Millet Uyanıyor, Sürtüğün Kızı" gibi filmlerde oyunculuğunu sürdürdü. Bu arada senaryo yazmaya başladı. Aslıer Film şirketini kurdu, senaristliğini, yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığı "Hayat Cehennemi" adlı filmi çekti.

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