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Haberler Galeri Kibariye anneanne oluyor! Kibariye'nin kızı Birgül'den karnı burnunda poz! Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık estetikli hali ile gündem olmuştu...

anneanne oluyor! Birgül'den ! Küçükbalçık estetikli hali ile gündem olmuştu...

Ünlü şarkıcı kendinden yaşça küçük ile 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde torun heyecanı yaşıyor. Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz sene Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı. Kibariye'nin 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Anne olmak için gün sayan annesi ile gittiği doktor kontrolünde verdi. İşte Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın ...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 10:27
Kibariye anneanne oluyor! Kibariye'nin kızı Birgül'den karnı burnunda poz! Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık estetikli hali ile gündem olmuştu...

Ünlü şarkıcı kendinden yaşça küçük ile 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde torun heyecanı yaşıyor.

Kibariye anneanne oluyor! Kibariye'nin kızı Birgül'den karnı burnunda poz! Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık estetikli hali ile gündem olmuştu...

'nin kızı Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz sene Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı.

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Kibariye anneanne oluyor! Kibariye'nin kızı Birgül'den karnı burnunda poz! Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık estetikli hali ile gündem olmuştu...

'nin 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık'ın hamile olduğu ortaya çıktı.

Kibariye anneanne oluyor! Kibariye'nin kızı Birgül'den karnı burnunda poz! Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık estetikli hali ile gündem olmuştu...

Anne olmak için gün sayan 'nin kızı Birgül annesi ile gittiği doktor kontrolünde verdi.

Kibariye anneanne oluyor! Kibariye'nin kızı Birgül'den karnı burnunda poz! Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık estetikli hali ile gündem olmuştu...

İşte 'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın ...

Kibariye anneanne oluyor! Kibariye'nin kızı Birgül'den karnı burnunda poz! Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık estetikli hali ile gündem olmuştu...

Birgül'ü rutin kontrolleri için gittiği hastanede annesi de yalnız bırakmadı. Anne-kız doktorla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kibariye anneanne oluyor! Kibariye'nin kızı Birgül'den karnı burnunda poz! Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık estetikli hali ile gündem olmuştu...

Kibariyenin kızı Birgül, bir dönem küçük yaşta yaptırdığı estetikler sonrası değişimi ile gündem olmuştu.

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