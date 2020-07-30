Kibariye anneanne oluyor! Kibariye'nin kızı Birgül'den karnı burnunda poz! Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık estetikli hali ile gündem olmuştu...

Ünlü şarkıcı Kibariye kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde torun heyecanı yaşıyor. Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz sene Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı. Kibariye'nin 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Anne olmak için gün sayan Kibariye'nin kızı Birgül annesi ile gittiği doktor kontrolünde karnı burnunda poz verdi. İşte Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın karnı burnunda pozu...
Giriş Tarihi: 30.07.2020
09:48
Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
10:27
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