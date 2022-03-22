Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:49

Kibariye'nin kızı Birgül estetikle bambaşka biri oldu! Yok böyle değişim! Eski halinden eser kalmadı!

Ünlü şarkıcı Kibariye kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde torun büyütüyor. Öte yandan Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, 2019'da Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı. Kibariye'nin kızı Birgül henüz 20 yaşında anne olmuştu. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, torununa Aras adını verdi. Küçük yaşta anne olan Kibariye'nin kızı Birgül değişimi ile çok konuşuldu. Estetik operasyon geçiren Kibariye'nin kızı Birgül bambaşka biri oldu…