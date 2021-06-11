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Haberler Galeri Kıbrıs şivesiyle MasterChef'te yıldızı parlayan Tanya Kilitkayalı'nın son hali olay yarattı!
Giriş Tarihi: 11.06.2021 08:27 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 08:27

Kıbrıs şivesiyle 'te yıldızı parlayan 'nın son hali olay yarattı!

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren ünlü isimlerin son halleri sosyal medyada sık sık araştırılıyor. Herkesin konuştuğu bir isimken gözden bir anda kaybolan ünlülerin şimdilerde nerelerde olduğu merak ediliyor. O isimlerden biri de yarışmasındaki naif halleri ve Kıbrıslı şivesiyle tanınan . 'nin yarışmacıları arasında yer alan Tanya Kilitkayalı, yarışmadan sonra sosyal medya hesabından takipçileriyle iletişimini sürdürmeye devam etti. Yaptığı paylaşımlarla göz dolduran MasterChef Tanya'nın paylaşımları büyük ilgi gördü. İşte Tanya Kilitkayalı'nın yarışmadan sonra yaptığı paylaşımlar ve dikkat çeken değişimi...

Kıbrıs şivesiyle MasterChef'te yıldızı parlayan Tanya Kilitkayalı'nın son hali olay yarattı!

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren ünlü isimlerin son halleri sosyal medyada sık sık araştırılıyor. Herkesin konuştuğu bir isimken gözden bir anda kaybolan ünlülerin şimdilerde nerelerde olduğu merak ediliyor. O isimlerden biri de yarışmasındaki naif halleri ve Kıbrıslı şivesiyle tanınan .

Kıbrıs şivesiyle MasterChef'te yıldızı parlayan Tanya Kilitkayalı'nın son hali olay yarattı!

2020'nin yarışmacıları arasında yer alan , yarışmadan sonra sosyal medya hesabından takipçileriyle iletişimini sürdürmeye devam etti.

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Kıbrıs şivesiyle MasterChef'te yıldızı parlayan Tanya Kilitkayalı'nın son hali olay yarattı!

Yaptığı paylaşımlarla göz dolduran Tanya'nın paylaşımları büyük ilgi gördü. İşte 'nın yarışmadan sonra yaptığı paylaşımlar ve dikkat çeken değişimi...

Kıbrıs şivesiyle MasterChef'te yıldızı parlayan Tanya Kilitkayalı'nın son hali olay yarattı!
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Kıbrıs şivesiyle MasterChef'te yıldızı parlayan Tanya Kilitkayalı'nın son hali olay yarattı!

Son olarak takipçileri ile makyajsız halini paylaşan Tanya sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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