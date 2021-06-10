Kıbrıslı şivesiyle MasterChef'te yıldızı parlayan Tanya Kilitkayalı'nın son hali olay yarattı!

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren ünlü isimlerin son halleri sosyal medyada sık sık araştırılıyor. Herkesin konuştuğu bir isimken gözden bir anda kaybolan ünlülerin şimdilerde nerelerde olduğu merak ediliyor. O isimlerden biri de MasterChef yarışmasındaki naif halleri ve Kıbrıslı şivesiyle tanınan Tanya Kilitkayalı. MasterChef 2020'nin yarışmacıları arasında yer alan Tanya Kilitkayalı, yarışmadan sonra sosyal medya hesabından takipçileriyle iletişimini sürdürmeye devam etti. Yaptığı paylaşımlarla göz dolduran MasterChef Tanya'nın Instagram paylaşımları büyük ilgi gördü. İşte Tanya Kilitkayalı'nın yarışmadan sonra yaptığı paylaşımlar ve dikkat çeken değişimi...