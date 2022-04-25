Kılıbık filminde Kemal Sunal’ın oğluydu... Kılıbık’ın Erol’u meğer Yeşilçam yıldızının kardeşiymiş!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Kılıbık tekrarıyla hala sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyen Kemal Sunal filmlerinden Kılıbık'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer alıyor. Kılıbık filminde usta isimlerin oğullarını canlandıran genç oyuncunun Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından birinin kardeşi olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bakın Kılıbık'ın Erol'u hangi usta oyuncunun kardeşi... İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...