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Haberler Galeri Kim der ki 3 ay önce doğum yaptı! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay eski formuna kavuştu!
Giriş Tarihi: 01.12.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 15:18

Kim der ki 3 ay önce doğum yaptı! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay eski formuna kavuştu!

'Deliha' film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay, Temmuz 2020'de evlendi. Gupse Özay ile Barış Arduç, kızları Jan Asya'yı 9 Eylül 2022'de kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Bebeğinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Özay, "Bebek uyuyor mu?" diye soranlara yayınladığı bir video ile cevap vermişti. Gupse Özay'dan yeni paylaşım geldi. Gupse Özay'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Befor-after paylaşımıyla dikkat çeken başarılı oyuncunun doğum kilolarından kısa sürede kurtulması da dikkatlerden kaçmadı. İşte Gupse Özay'ın çok konuşulan o paylaşımı…

Kim der ki 3 ay önce doğum yaptı! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay eski formuna kavuştu!

3 ay önce kızı Jan Asya'yı kucağına alan taze anne Gupse Özay'dan yeni paylaşım geldi.

Kim der ki 3 ay önce doğum yaptı! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay eski formuna kavuştu!

"Doğurduk diye görüşmeyecek miyiz sanki" paylaşımı yapan başarılı oyuncu befor-after paylaşımıyla gündem oldu.

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Kim der ki 3 ay önce doğum yaptı! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay eski formuna kavuştu!

Gupse Özay'ın doğum kilolarından kısa sürede kurtulması da dikkatlerden kaçmadı.

Kim der ki 3 ay önce doğum yaptı! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay eski formuna kavuştu!

Eski formuna dönen Özay, son halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kim der ki 3 ay önce doğum yaptı! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay eski formuna kavuştu!

Gupse Özay'ın kadın takipçileri ünlü oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdırdı.

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