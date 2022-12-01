Giriş Tarihi: 01.12.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 15:18

Kim der ki 3 ay önce doğum yaptı! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay eski formuna kavuştu!

'Deliha' film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay, Temmuz 2020'de evlendi. Gupse Özay ile Barış Arduç, kızları Jan Asya'yı 9 Eylül 2022'de kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Bebeğinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Özay, "Bebek uyuyor mu?" diye soranlara yayınladığı bir video ile cevap vermişti. Gupse Özay'dan yeni paylaşım geldi. Gupse Özay'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Befor-after paylaşımıyla dikkat çeken başarılı oyuncunun doğum kilolarından kısa sürede kurtulması da dikkatlerden kaçmadı. İşte Gupse Özay'ın çok konuşulan o paylaşımı…