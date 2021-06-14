Kim der ki 44 yaşında! Burcu Esmersoy'un bikinili dans şovu yaktı geçti!

Ekranların sevilen sunucularından Burcu Esmersoy fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. 44 yaşındaki Burcu Esmersoy son zamanlarda daha da önem verdiği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Burcu Esmersoy son olarak takipçileriyle paylaştığı eğlenceli videosu ile gündeme geldi. Bikinili dans videosu büyük beğeni toplayan Burcu Esmersoy'a hayranlarından övgüler yağdı. Düzgün fiziği ile kendine hayran bırakan Burcu Esmersoy'un bikinili dans videosuna "Kim der ki 44 yaşında" yorumları yapıldı...