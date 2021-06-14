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Haberler Galeri Kim der ki 44 yaşında! Burcu Esmersoy'un bikinili dans şovu yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 14.06.2021 12:24 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 12:27

Kim der ki 44 yaşında! 'un dans şovu yaktı geçti!

Ekranların sevilen sunucularından fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. 44 yaşındaki Burcu Esmersoy son zamanlarda daha da önem verdiği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Burcu Esmersoy son olarak takipçileriyle paylaştığı eğlenceli videosu ile gündeme geldi. dans videosu büyük beğeni toplayan Burcu Esmersoy'a hayranlarından övgüler yağdı. Düzgün fiziği ile kendine hayran bırakan videosuna "Kim der ki 44 yaşında" yorumları yapıldı...

Kim der ki 44 yaşında! Burcu Esmersoy'un bikinili dans şovu yaktı geçti!

Ekranların sevilen sunucularından fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Kim der ki 44 yaşında! Burcu Esmersoy'un bikinili dans şovu yaktı geçti!

44 yaşındaki son zamanlarda daha da önem verdiği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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Kim der ki 44 yaşında! Burcu Esmersoy'un bikinili dans şovu yaktı geçti!

son olarak takipçileriyle paylaştığı eğlenceli videosu ile gündeme geldi.

Kim der ki 44 yaşında! Burcu Esmersoy'un bikinili dans şovu yaktı geçti!

dans videosu büyük beğeni toplayan 'a hayranlarından övgüler yağdı.

Kim der ki 44 yaşında! Burcu Esmersoy'un bikinili dans şovu yaktı geçti!

Düzgün fiziği ile kendine hayran bırakan 'un dans videosuna "Kim der ki 44 yaşında" yorumları yapıldı...

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