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Haberler Galeri Kim der ki 45 yaşında! İki çocuk annesi Çağla Şıkel sezonu açtı! Ünlü manken Çağla Şıkel'in mayolu pozu yürek hoplattı!
Giriş Tarihi: 13.04.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 10:31

Kim der ki 45 yaşında! İki çocuk annesi Çağla Şıkel sezonu açtı! Ünlü manken Çağla Şıkel'in mayolu pozu yürek hoplattı!

Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor. İşindeki başarısının yani sıra son derece ilgili bir anne de olan Çağla Şıkel'in paylaşımları ilgi odağı oluyor. Çağla Şıkel bayramı fırsat bilip oğulları Kuzey, Uzay ve ailesiyle yazlığa geçmişti. Çağla Şıkel'den mayolu poz geldi. Yıllara meydan okuyan fiziği ile büyüleyen Çağla Şıkel'in mayolu pozuna "Kim der ki 45 yaşında" yorumları yağdı... İşte sezonu açanlardan olan Çağla Şıkel'in mayolu pozu...

Kim der ki 45 yaşında! İki çocuk annesi Çağla Şıkel sezonu açtı! Ünlü manken Çağla Şıkel’in mayolu pozu yürek hoplattı!

45 yaşındaki deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel özel hayatı ile de sosyal medyanın markajında... Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. Günlük hayatından birçok kesiti paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor.

Kim der ki 45 yaşında! İki çocuk annesi Çağla Şıkel sezonu açtı! Ünlü manken Çağla Şıkel’in mayolu pozu yürek hoplattı!

Çağla Şıkel bayramı fırsat bilip oğulları Kuzey, Uzay ve ailesiyle yazlığa geçmişti. Çağla Şıkel'den mayolu poz geldi.

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Kim der ki 45 yaşında! İki çocuk annesi Çağla Şıkel sezonu açtı! Ünlü manken Çağla Şıkel’in mayolu pozu yürek hoplattı!

Yıllara meydan okuyan fiziği ile büyüleyen Çağla Şıkel'in mayolu pozuna "Kim der ki 45 yaşında" yorumları yağdı...

Kim der ki 45 yaşında! İki çocuk annesi Çağla Şıkel sezonu açtı! Ünlü manken Çağla Şıkel’in mayolu pozu yürek hoplattı!

İşte sezonu açanlardan olan Çağla Şıkel'in mayolu pozu...

Kim der ki 45 yaşında! İki çocuk annesi Çağla Şıkel sezonu açtı! Ünlü manken Çağla Şıkel’in mayolu pozu yürek hoplattı!

Avukat Nail Gönenli ile evlilik yolunda hızla ilerleyen ilişkilerine nokta koyan geçtiğimiz günlerde ise mankenin ablasının düğününde yan yana gelen ikiliden barışma açıklaması gelmemişti.

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