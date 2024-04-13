Kim der ki 45 yaşında! İki çocuk annesi Çağla Şıkel sezonu açtı! Ünlü manken Çağla Şıkel’in mayolu pozu yürek hoplattı!

45 yaşındaki deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel özel hayatı ile de sosyal medyanın markajında... Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. Günlük hayatından birçok kesiti paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor.