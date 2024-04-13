Kim der ki 45 yaşında! İki çocuk annesi Çağla Şıkel sezonu açtı! Ünlü manken Çağla Şıkel’in mayolu pozu yürek hoplattı!

Giriş Tarihi: 13.04.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
10:31
Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor. İşindeki başarısının yani sıra son derece ilgili bir anne de olan Çağla Şıkel'in paylaşımları ilgi odağı oluyor. Çağla Şıkel bayramı fırsat bilip oğulları Kuzey, Uzay ve ailesiyle yazlığa geçmişti. Çağla Şıkel'den mayolu poz geldi. Yıllara meydan okuyan fiziği ile büyüleyen Çağla Şıkel'in mayolu pozuna "Kim der ki 45 yaşında" yorumları yağdı... İşte sezonu açanlardan olan Çağla Şıkel'in mayolu pozu...