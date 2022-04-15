Giriş Tarihi: 15.04.2022 13:45 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 14:02

Kim der ki 49 yaşında! Defne Samyeli Barbados tatili ile deniz sezonunu açtı! Mayolu pozu ile sosyal medyayı salladı!

49 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırıyor. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli cesur seçimleri ile sosyal medyayı sallıyor. Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli sahne kıyafetleri ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Defne Samyeli, son olarak Barbados tatiline çıktı. Deniz sezonunu açan Defne Samyeli mayolu pozları'nı takipçilerinin beğenisine sundu. İşte güzelliğiyle mest eden Defne Samyeli'nin mayolu pozu...