Giriş Tarihi: 03.05.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
10:29
Kim der ki 61 yaşında! Cesur sahnelerin kadını Serpil Çakmaklı pozlarıyla adeta Yeşilçam filmlerini yeniden canlandırıyor!
Yeşilçam'ın en güzel, en cüretkar isimlerinden Serpil Çakmaklı yıllara meydan okuyor. Yakın zamanda 62 yaşına basacak olan Serpil Çakmaklı fit hali ve güzelliğiyle yaşıtlarını hatta genç kızları bile kıskandırıyor. Yalçın Dümer ile yaşadığı büyük aşkla hafızalara kazınan Serpil Çakmaklı Yeşilçam'da bir çok ünlü isimler başrol olma fırsatını yakalamıştı. Güzelliği dillere destan olan Serpil Çakmaklı şimdilerde hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşuyor. Serpil Çakmaklı'nın cesur pozları eski filmlerini aratmıyor. İşte "Kim der ki 61 yaşında" yorumları yağan Serpil Çakmaklı'nın son hali ve cüretkar pozları...