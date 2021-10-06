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Haberler Galeri Kim der ki 77 yaşında! Ünlü marka için poz veren Nebahat Çehre genç modellere taş çıkardı!
Giriş Tarihi: 06.10.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 09:23

Kim der ki 77 yaşında! Ünlü marka için poz veren Nebahat Çehre genç modellere taş çıkardı!

Fit hali ile yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi. Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz haftalarda 33 yıl önceki hali ortaya çıkınca sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmuş Nebahat Çehre'nin şimdi daha genç gözükmesi ise yorumlara yansımıştı. Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, bir tekstil markası için objektif karşısına geçti. Markanın sonbahar-kış koleksiyonu için modellik yapan oyuncu, iki gün süren çekimlerde 45 parça kıyafet giydi. 77 yaşındaki Nebahat Çehre, Nihat Odabaşı'na poz verirken genç modellere taş çıkardı.

Kim der ki 77 yaşında! Ünlü marka için poz veren Nebahat Çehre genç modellere taş çıkardı!

Fit hali ile yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi.

Kim der ki 77 yaşında! Ünlü marka için poz veren Nebahat Çehre genç modellere taş çıkardı!

Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Kim der ki 77 yaşında! Ünlü marka için poz veren Nebahat Çehre genç modellere taş çıkardı!

Geçtiğimiz haftalarda 33 yıl önceki hali ortaya çıkınca sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmuş Nebahat Çehre'nin şimdi daha genç gözükmesi ise yorumlara yansımıştı.

Kim der ki 77 yaşında! Ünlü marka için poz veren Nebahat Çehre genç modellere taş çıkardı!

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, bir tekstil markası için objektif karşısına geçti.

Kim der ki 77 yaşında! Ünlü marka için poz veren Nebahat Çehre genç modellere taş çıkardı!

Markanın sonbahar-kış koleksiyonu için modellik yapan oyuncu, iki gün süren çekimlerde 45 parça kıyafet giydi.

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