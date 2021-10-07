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Haberler Galeri Ünlü marka için poz veren Nebahat Çehre genç modellere taş çıkardı! Kim der ki 77 yaşında!
Giriş Tarihi: 07.10.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 09:17

Ünlü marka için poz veren Nebahat Çehre genç modellere taş çıkardı! Kim der ki 77 yaşında!

Fit hali ile yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi. Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz haftalarda 33 yıl önceki hali ortaya çıkınca sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmuş Nebahat Çehre'nin şimdi daha genç gözükmesi ise yorumlara yansımıştı. Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, bir tekstil markası için objektif karşısına geçti. Markanın sonbahar-kış koleksiyonu için modellik yapan oyuncu, iki gün süren çekimlerde 45 parça kıyafet giydi. 77 yaşındaki Nebahat Çehre, Nihat Odabaşı'na poz verirken genç modellere taş çıkardı.

Ünlü marka için poz veren Nebahat Çehre genç modellere taş çıkardı! Kim der ki 77 yaşında!

Fit hali ile yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi.

Ünlü marka için poz veren Nebahat Çehre genç modellere taş çıkardı! Kim der ki 77 yaşında!

Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Ünlü marka için poz veren Nebahat Çehre genç modellere taş çıkardı! Kim der ki 77 yaşında!

Geçtiğimiz haftalarda 33 yıl önceki hali ortaya çıkınca sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmuş Nebahat Çehre'nin şimdi daha genç gözükmesi ise yorumlara yansımıştı.

Ünlü marka için poz veren Nebahat Çehre genç modellere taş çıkardı! Kim der ki 77 yaşında!

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, bir tekstil markası için objektif karşısına geçti.

Ünlü marka için poz veren Nebahat Çehre genç modellere taş çıkardı! Kim der ki 77 yaşında!

Markanın sonbahar-kış koleksiyonu için modellik yapan oyuncu, iki gün süren çekimlerde 45 parça kıyafet giydi.

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