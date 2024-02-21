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Haberler Galeri Kim der ki iki çocuk annesi! Aslışah Alkoçlar'ın bikinili Dubai pozlarına karın kasları damga vurdu! "Karını över misin"
Giriş Tarihi: 21.02.2024 16:10 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 16:15

Kim der ki iki çocuk annesi! Aslışah Alkoçlar'ın bikinili Dubai pozlarına karın kasları damga vurdu! "Karını över misin"

Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, iki yıl önce iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğinden kısa bir süre sonra oğlu Cem'i kucağına alan Alkoçlar, bundan 1 yıl önce de ikinci bebeği Ada'ya kavuşmuştu. Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çifti geçtiğimiz günlerde kızları Ada'nın doğum günü kar temalı bir partiyle kutlamıştı. Sonrasında Dubai tatiline çıkan Aslışah Alkoçlar bikinili pozları ile sosyal medyayı salladı. İki doğum yapan Aslışah Alkoçlar'ın karın kasları ise görenleri kıskandırdı. "Kim der ki iki çocuk annesi" yorumları yağan Aslışah Alkoçlar pozlarının altında eşine seslendi "Karını över misin sen de?" İşte Aslışah Alkoçlar'ın bikinili pozları...

Kim der ki iki çocuk annesi! Aslışah Alkoçlar’ın bikinili Dubai pozlarına karın kasları damga vurdu! Karını över misin

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında dünyaevine girmişti.

Kim der ki iki çocuk annesi! Aslışah Alkoçlar’ın bikinili Dubai pozlarına karın kasları damga vurdu! Karını över misin

Görkemli düğün sonrası müjdeli haberler de peş peşe gelmişti.

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Kim der ki iki çocuk annesi! Aslışah Alkoçlar’ın bikinili Dubai pozlarına karın kasları damga vurdu! Karını över misin

.Alkoçlar, evlendiği yılın ekim ayında oğlu Cem'i kucağına almıştı.

Kim der ki iki çocuk annesi! Aslışah Alkoçlar’ın bikinili Dubai pozlarına karın kasları damga vurdu! Karını över misin

Ünlü çift çok geçmeden ikinci bebek haberiyle büyük bir heyecan yaşamıştı. Alkoçlar, bundan 1 yıl önce ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti.

Kim der ki iki çocuk annesi! Aslışah Alkoçlar’ın bikinili Dubai pozlarına karın kasları damga vurdu! Karını över misin

Çift, doğum sonrasında Ada adını verdikleri kızlarıyla bu pozu vermişti.

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