Giriş Tarihi: 25.05.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 14:25

Kim der ki iki çocuk annesi! Çağla Şıkel tüm güzelliğini sergilediği elbisesi ile şov yaptı! ‘Kraliçe çok güzelsin’

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in son olarak uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Sık sık Erciyes'e giden Çağla Şıkel'in, buradaki ünlü bir otelin sahibi Deniz Şahin ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Tescilli güzelin sosyal medya paylaşımını takipçileri alev yağmuruna tuttu. 43 yaşında ve iki çocuk annesi olmasına rağmen genç kızlara taş çıkarttı. Çağla Şıkel'in güzelliğini sergilediği dekolteli elbisesi sosyal medyayı salladı. İşte Çağla Şıkel'in şov yaptığı iddialı paylaşımı…