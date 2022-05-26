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Haberler Galeri Kim der ki iki çocuk annesi! 43 yaşındaki Çağla Şıkel tüm güzelliğini sergilediği elbisesi ile şov yaptı! ‘Kraliçe çok güzelsin’
Giriş Tarihi: 26.05.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 09:35

Kim der ki iki çocuk annesi! 43 yaşındaki Çağla Şıkel tüm güzelliğini sergilediği elbisesi ile şov yaptı! ‘Kraliçe çok güzelsin’

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in son olarak uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Sık sık Erciyes'e giden Çağla Şıkel'in, buradaki ünlü bir otelin sahibi Deniz Şahin ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Tescilli güzelin sosyal medya paylaşımını takipçileri alev yağmuruna tuttu. 43 yaşında ve iki çocuk annesi olmasına rağmen genç kızlara taş çıkarttı. Çağla Şıkel'in güzelliğini sergilediği dekolteli elbisesi sosyal medyayı salladı. İşte Çağla Şıkel'in şov yaptığı iddialı paylaşımı…

Kim der ki iki çocuk annesi! 43 yaşındaki Çağla Şıkel tüm güzelliğini sergilediği elbisesi ile şov yaptı! ‘Kraliçe çok güzelsin’

Ünlü manken Çağla Şıkel, güzel bir kadın olmanın sıralarını madde madde vermişti. İki çocuk annesi 43 yaşındaki manken ve sunucu Çağla Şıkel, her zaman güzelliği ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekiyor. Çağla Şıkel, sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden. 4 milyon takipçiye sahip iki çocuk annesi Çağla Şıkel, her paylaşımıyla gündem oluyor. Deneyimli manken Çağla Şıkel, son paylaşımıyla çok konuşuldu.

Kim der ki iki çocuk annesi! 43 yaşındaki Çağla Şıkel tüm güzelliğini sergilediği elbisesi ile şov yaptı! ‘Kraliçe çok güzelsin’

Ünlü manken Çağla Şıkel, güzel bir kadın olmanın sıralarını madde madde verdi. İki çocuk annesi 43 yaşındaki manken ve sunucu Çağla Şıkel, her zaman güzelliği ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü manken Çağla Şıkel, çok merak edilen sırlarını paylaştı.

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Kim der ki iki çocuk annesi! 43 yaşındaki Çağla Şıkel tüm güzelliğini sergilediği elbisesi ile şov yaptı! ‘Kraliçe çok güzelsin’

Nasıl fit ve güzel kaldığını anlatan güzel model, dedikodudan bile uzak durduğunu söyledi.

Kim der ki iki çocuk annesi! 43 yaşındaki Çağla Şıkel tüm güzelliğini sergilediği elbisesi ile şov yaptı! ‘Kraliçe çok güzelsin’

Çağla Şıkel, "Korkunun ecele faydası yok. İyi besleniyorum, erken yatıp, erken kalkıyorum.

Kim der ki iki çocuk annesi! 43 yaşındaki Çağla Şıkel tüm güzelliğini sergilediği elbisesi ile şov yaptı! ‘Kraliçe çok güzelsin’

Kötü arkadaşlıklardan, dedikodulardan uzak duruyorum.

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