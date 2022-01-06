Giriş Tarihi: 06.01.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 10:08

Kim der ki iki çocuk annesi! Güzel manken Çağla Şıkel'in yaşını duyan inanamadı!

Ünlü manken Çağla Şıkel, sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden. 4 milyon takipçiye sahip iki çocuk annesi Çağla Şıkel, her paylaşımıyla gündem oluyor. Deneyimli manken Çağla Şıkel, yeni yaşını önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekanda kutladı. Arkadaş grubuyla eğlenen Çağla Şıkel, doğum günü pastasını üflemeden önce dilek tuttu. Pastayı üfledikten sonra dans ederek yeni yaşını kutlayan ünlü manken, "2022'den sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi. Çağla Şıkel'i görenler ise "Kim der ki iki çocuk annesi" yorumunda bulundu. Sosyal medya hesabından da doğum günü paylaşımında bulunan Çağla Şıkel'in yaşı ise duyanları şaşırttı!