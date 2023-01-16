"Kim der ki iki çocuk annesi" Sinem Kobal incecik kaldı fit halinin sırrı ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 10:51

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal'ın hayranları yeni proje haberi beklerken güzel oyuncudan ikinci bebek haberi gelmişti. Bir kız çocukları daha olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu kızlarına Leyla ismini koymuştu. İki çocuk annesi Sinem Kobal doğum sonrası kısa sürede eski fit haline geri döndü. 35 yaşındaki Sinem Kobal son halini paylaşmıştı. Uğur Yücel'i izlemeye giden Sinem Kobal'ın incecik olduğu görülmüştü. Güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkat çeken Sinem Kobal'a beğeni yağmıştı. Doğum sonrası incecik haline geri dönen Sinem Kobal'ın sırrı belli oldu. İşte tüm detaylar...