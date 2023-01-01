"Kim der ki iki çocuk annesi" Sinem Kobal yeni pozlarıyla mest etti! Gözler Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu aradı...

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal'ın hayranları yeni proje haberi beklerken güzel oyuncudan ikinci bebek haberi gelmişti. Bir kız çocukları daha olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu kızlarına Leyla ismini koymuştu. İki çocuk annesi Sinem Kobal doğum sonrası kısa sürede eski fit haline geri döndü. 35 yaşındaki Sinem Kobal'dan yeni yıla girerken evinden paylaşımlar geldi. Güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkat çeken Sinem Kobal'ın yeni yıl pozları beğeni toplarken gözler Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Lalin ile Leyla'yı aradı. İşte Sinem Kobal'ın yeni yıl pozları...