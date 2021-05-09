Haberler Galeri Kim der ki iki çocuk annesi! Ünlü manken Çağla Şıkel kaslı vücudu ile şov yaptı! 42 yaşındaki Çağla Şıkel'in fit hali...

Giriş Tarihi: 08.05.2021 14:38 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 20:05

Kim der ki iki çocuk annesi! Ünlü manken Çağla Şıkel kaslı vücudu ile şov yaptı! 42 yaşındaki Çağla Şıkel'in fit hali...

Deneyimli manken Çağla Şıkel kas şovu ile sosyal medyayı salladı. Formunu korumak için sporunu aksatmayan Çağla Şıkel son yaptığı paylaşımla yine kaslarını sergiledi. Çağla Şıkel'in Instagram hesabından paylaştığı pozlarında karın kaslarına dikkat çekti. Daha önce tatil pozlarıyla büyük beğeni toplayan iki çocuk annesi Çağla Şıkel'in düzgün fiziğine övgüler yağdı. İşte fiziği ile genç kızlara taş çıkaran manken ve sunucu Çağla Şıkel'in birbirinden iddialı pozları...