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Haberler Galeri Kim der ki üç çocuk annesi! Bergüzar Korel'in mayolu pozuna doğal güzelliği damga vurdu! İşte Bergüzar Korel'in sıfır makyaj hali...
Giriş Tarihi: 08.08.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 14:17

Kim der ki üç çocuk annesi! Bergüzar Korel'in mayolu pozuna doğal güzelliği damga vurdu! İşte Bergüzar Korel'in sıfır makyaj hali...

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile 12 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden üç çocukları olan çift, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Bergüzar Korel, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Doğal güzelliğine oldukça güvenen Bergüzar Korel yine takipçilerinin karşısına sıfır makyaj hali ile çıktı. Eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla tatilde olan Bergüzar Korel'in mayolu pozları takipçilerinden büyük ilgi gördü. Bergüzar Korel'in tatil pozlarına makyajsız halleri damga vurdu. İşte denizde serinledikten sonra pozlarını ardı ardına paylaşan Bergüzar Korel'in doğal güzelliği...

Kim der ki üç çocuk annesi! Bergüzar Korel’in mayolu pozuna doğal güzelliği damga vurdu! İşte Bergüzar Korel’in sıfır makyaj hali...

Mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, yaptıkları paylaşımlarla sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Kim der ki üç çocuk annesi! Bergüzar Korel’in mayolu pozuna doğal güzelliği damga vurdu! İşte Bergüzar Korel’in sıfır makyaj hali...

Üç çocukları bulunan çift, her hareketiyle magazine damga vurmayı başarıyor.

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Kim der ki üç çocuk annesi! Bergüzar Korel’in mayolu pozuna doğal güzelliği damga vurdu! İşte Bergüzar Korel’in sıfır makyaj hali...

Sosyal medyayı sık kullanan Bergüzar Korel, her paylaşımıyla adından söz ettiriyor.

Kim der ki üç çocuk annesi! Bergüzar Korel’in mayolu pozuna doğal güzelliği damga vurdu! İşte Bergüzar Korel’in sıfır makyaj hali...

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile 12 yıl önce nikah masasına oturmuştu.

Kim der ki üç çocuk annesi! Bergüzar Korel’in mayolu pozuna doğal güzelliği damga vurdu! İşte Bergüzar Korel’in sıfır makyaj hali...

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise geçen yıl Kasım ayında kucağına aldı.

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