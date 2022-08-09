Giriş Tarihi: 09.08.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 10:17

Kim der ki üç çocuk annesi! Bergüzar Korel'in mayolu pozuna sıfır makyaj hali damga vurdu!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile 12 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden üç çocukları olan çift, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Bergüzar Korel, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Doğal güzelliğine oldukça güvenen Bergüzar Korel yine takipçilerinin karşısına sıfır makyaj hali ile çıktı. Eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla tatilde olan Bergüzar Korel'in mayolu pozları takipçilerinden büyük ilgi gördü. Bergüzar Korel'in tatil pozlarına makyajsız halleri damga vurdu. İşte denizde serinledikten sonra pozlarını ardı ardına paylaşan Bergüzar Korel'in doğal güzelliği...