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  • Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına damga vuran yarışmacı Neriman Teyze "Bu para bana ölene kadar yeter"

? yarışmasına damga vuran yarışmacı "Bu para bana ölene kadar yeter"

'ın sunduğu '?' Cumartesi akşamı yayınlanan bölümü ile yine milyonları ekran başına topladı. Dünyanın en çok kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?' birbirinden ilginç yarışmacıları ve soruları ile yine atv'de heyecan fırtınası yaşattı. Ölmeden önce yapmak istediği şeyin 'Kim Milyoner Olmak İster?'de yarışmak olduğunu söyleyen Neriman Gökdemir ise geceye sorulara verdiği cevaplarla olduğu kadar söylediği sözlerle de damga vurdu. Neriman Gökdemir, kazandığı para ödülü sonrası 'Kim Milyoner Olmak İster?' sunucusu 'a sadece emekli maaşı geliri olduğunu belirterek söylediği "Hayatımda hiç bu kadar param olmadı. Bu para bana ölene kadar yeter" şeklindeki sözleri ile sosyal medyada da olay oldu. İşte 'Kim Milyoner Olmak İster?' 25 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan bölümü, tüm soru ve cevapları...

Giriş Tarihi: 30.05.2019 17:16 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 07:21
Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına damga vuran yarışmacı Neriman Teyze Bu para bana ölene kadar yeter

yarışmasına katılan Neriman Gökdemir, sempatik tavırları ve sorulara karşı verdiği reaksiyonla izleyicilerin dikkatini çekti! İşte o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında damga vuran yarışmacı Neriman Teyze Bu para bana ölene kadar yeter

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında damga vuran yarışmacı Neriman Teyze "Bu para bana ölene kadar yeter"

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Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında damga vuran yarışmacı Neriman Teyze Bu para bana ölene kadar yeter

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında damga vuran yarışmacı Neriman Teyze "Bu para bana ölene kadar yeter"

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında damga vuran yarışmacı Neriman Teyze Bu para bana ölene kadar yeter

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında damga vuran yarışmacı Neriman Teyze "Bu para bana ölene kadar yeter"

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında damga vuran yarışmacı Neriman Teyze Bu para bana ölene kadar yeter

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında damga vuran yarışmacı Neriman Teyze "Bu para bana ölene kadar yeter"

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında damga vuran yarışmacı Neriman Teyze Bu para bana ölene kadar yeter

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında damga vuran yarışmacı Neriman Teyze "Bu para bana ölene kadar yeter"

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında damga vuran yarışmacı Neriman Teyze Bu para bana ölene kadar yeter

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında damga vuran yarışmacı Neriman Teyze "Bu para bana ölene kadar yeter"

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