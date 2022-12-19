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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de 1000’inci bölüme damga vurdular! Jessica May ve Hasan Denizyaran büyük ödüle iki adım kala…
Giriş Tarihi: 19.12.2022 00:30 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 00:30

Kim Milyoner Olmak İster’de 1000’inci bölüme damga vurdular! Jessica May ve Hasan Denizyaran büyük ödüle iki adım kala…

ATV'nin ve dünyanın en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de bugün 1000'inci bölüm heyecanı yaşandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de 1000'inci bölümün onur konukları Kardeşlerim'in yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran'ın yanı sıra ünlü isimler büyük ödül için mücadele etti. Yalnız Kurt'un yıldızları Jessica May ve Hasan Denizyaran'ın başarılı performansı ise yarışmaya damga vurdu. İşte ayrıntılar!

Kim Milyoner Olmak İster’de 1000’inci bölüme damga vurdular! Jessica May ve Hasan Denizyaran büyük ödüle iki adım kala…

ATV ekranlarının sevilen ve çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 1000. Bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de 1000’inci bölüme damga vurdular! Jessica May ve Hasan Denizyaran büyük ödüle iki adım kala…

Bu özel bölümde ATV'nin sevilen dizi oyuncuları yarıştı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de 1000’inci bölüme damga vurdular! Jessica May ve Hasan Denizyaran büyük ödüle iki adım kala…

1000'inci bölüme özel Yalnız Kurt dizisinin 'Meryem'i Brezilyalı oyuncu ve model Jessica May ile Yalnız Kurt dizisinin 'Altay'ı oyuncu Hasan Denizyaran, ATV dizisi 'Aldatmak'ın oyuncuları Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy ) ve Yusuf Çim (Ozan Yenersoy) yarışırken yine ATV'nin dizisi 'Kardeşlerim'de 'Asiye' karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun ve 'Doruk' karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran" Kim Milyoner Olmak İster?'in yarışmacıları oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’de 1000’inci bölüme damga vurdular! Jessica May ve Hasan Denizyaran büyük ödüle iki adım kala…

Ünlü isimler birbirinden başarılı performans sergilerken 'Yalnız Kurt' dizisinin iki yıldızı Jessica May ve Hasan Denizyaran, büyük ödülü zorlayan ünlüler arasında girdi.

Yalnız Kurt'un iki yıldızı Kim Milyoner Olmak İster'in 1000'inci bölüme damga vurdu | Video

Kim Milyoner Olmak İster’de 1000’inci bölüme damga vurdular! Jessica May ve Hasan Denizyaran büyük ödüle iki adım kala…

Ayrıca Yalnız Kurt'un iki yıldızı, "Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Yalnız Kurt, Pars: Narkoterör" gibi birçok başarılı yapıma imzasını atan usta yönetmen Osman Sınav'a kritik bir soru yöneltti.

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