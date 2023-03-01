Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödülü kazanan Arda Ayten depremde canını zor kurtarmıştı! Arda Ayten yaşadığı kabus anları paylaştı...

'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan Arda Ayten, programda İstiklal Marşı ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayarak 1 milyon TL'yi kazanmıştı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin yıktığı şehirlerden biri olan Hatay'da yaşayan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Arda Ayten'den haber var. Asrın felaketine Hatay'daki evinde yakalanan ve komşuların yardımıyla kurtulan 'Milyoner' Arda Ayten günler sonra evine girerek son halini paylaşmıştı. Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülü kazanan Arda Ayten son olarak sosyal medya hesabından takipçileri ile soru-cevap yaparak yaşadığı kabusu anlattı. "Nasılsın?" sorusuna verdiği yanıt ise takipçilerini hüzünlerdirdi.