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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülü kazanan Arda Ayten depremde canını zor kurtarmıştı! Arda Ayten yaşadığı kabus anları paylaştı...
Giriş Tarihi: 01.03.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 11:46

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülü kazanan Arda Ayten depremde canını zor kurtarmıştı! Arda Ayten yaşadığı kabus anları paylaştı...

'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan Arda Ayten, programda İstiklal Marşı ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayarak 1 milyon TL'yi kazanmıştı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin yıktığı şehirlerden biri olan Hatay'da yaşayan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Arda Ayten'den haber var. Asrın felaketine Hatay'daki evinde yakalanan ve komşuların yardımıyla kurtulan 'Milyoner' Arda Ayten günler sonra evine girerek son halini paylaşmıştı. Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülü kazanan Arda Ayten son olarak sosyal medya hesabından takipçileri ile soru-cevap yaparak yaşadığı kabusu anlattı. "Nasılsın?" sorusuna verdiği yanıt ise takipçilerini hüzünlerdirdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödülü kazanan Arda Ayten depremde canını zor kurtarmıştı! Arda Ayten yaşadığı kabus anları paylaştı...

Tüm Türkiye, 11 ilimizde büyük yıkımlara yol açan 40 binden fazla vatandaşımızı yitirdiğimiz asrın felaketi ile derin bir acıya büründü. Adeta tek yürek olduğumuz bu zor günlerde depremzedelere destek için seferlik başladı. Çok sayıda vatandaşımızı yitirdiğimiz Hatay'da depreme yakalananlar arasında 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Arda Ayten de vardı.

Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödülü kazanan Arda Ayten depremde canını zor kurtarmıştı! Arda Ayten yaşadığı kabus anları paylaştı...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin yıktığı şehirlerden biri olan Hatay'da yaşayan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Arda Ayten'den haber var.

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Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödülü kazanan Arda Ayten depremde canını zor kurtarmıştı! Arda Ayten yaşadığı kabus anları paylaştı...

Asrın felaketine Hatay'daki evinde yakalanan 2019 yılında katıldığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olan Arda Ayten evinin son halini paylaşmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödülü kazanan Arda Ayten depremde canını zor kurtarmıştı! Arda Ayten yaşadığı kabus anları paylaştı...

Komşuların yardımıyla kurtulan 'Milyoner' Arda Ayten günler sonra evine girerek son halini paylaşmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödülü kazanan Arda Ayten depremde canını zor kurtarmıştı! Arda Ayten yaşadığı kabus anları paylaştı...

Kahramanmaraş'ta Tıp eğitimi alan ve İskenderun'da yaşayan Arda Ayten sosyal medya hesabından takipçileriyle soru cevap yaptı. İşte bir takipçisinin 'Nasılsın?' sorusuna 'Bazen krizler geçiriyorum' diye yanıt veren Ayten'in sözleri:

"Hayatımın şu ana değin en zorlayıcı senesini yaşadım diyebilirim gönül rahatlığıyla.
Psikolojik dipleri fazlasıyla keşfettim.
Bazı sonsuz dehlizlerin suyundan yudumladım.
İyi olduğumu söyleyemem.
Ne var ki kötü de sayılmam.
Depremzedeyim, hayatı alaya alarak gülümsemeye çalışıyorum.
Bazen krizler geçiriyorum.
Bazen de kendimden geçiyorum."

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