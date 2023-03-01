Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödülü kazanan Arda Ayten depremde canını zor kurtarmıştı! Arda Ayten yaşadığı kabus anları paylaştı...

Kahramanmaraş'ta Tıp eğitimi alan ve İskenderun'da yaşayan Arda Ayten sosyal medya hesabından takipçileriyle soru cevap yaptı. İşte bir takipçisinin 'Nasılsın?' sorusuna 'Bazen krizler geçiriyorum' diye yanıt veren Ayten'in sözleri:

"Hayatımın şu ana değin en zorlayıcı senesini yaşadım diyebilirim gönül rahatlığıyla.

Psikolojik dipleri fazlasıyla keşfettim.

Bazı sonsuz dehlizlerin suyundan yudumladım.

İyi olduğumu söyleyemem.

Ne var ki kötü de sayılmam.

Depremzedeyim, hayatı alaya alarak gülümsemeye çalışıyorum.

Bazen krizler geçiriyorum.

Bazen de kendimden geçiyorum."