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Haberler Galeri 'Kim Milyoner Olmak İster’de hikayesi ile herkesi hüzünlendirdi! 'Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda elendi!
Giriş Tarihi: 16.10.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 09:25

'Kim Milyoner Olmak İster’de hikayesi ile herkesi hüzünlendirdi! 'Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda elendi!

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Yarışmaya katılan Sirga Asya Varol isimli yarışmacı, hikayesiyle yarışmaya damga vurdu. Yarışmacı ikinci soruda elendi. İşte detaylar!

’Kim Milyoner Olmak İster’de hikayesi ile herkesi hüzünlendirdi! ’Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda elendi!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

’Kim Milyoner Olmak İster’de hikayesi ile herkesi hüzünlendirdi! ’Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda elendi!

Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

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’Kim Milyoner Olmak İster’de hikayesi ile herkesi hüzünlendirdi! ’Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda elendi!

Yayınlanan bu bölümde Sirga Asya Varol isimli yarışmacı katıldı. Yarışmacı, hikayesiyle hüzünlendirdi.

’Kim Milyoner Olmak İster’de hikayesi ile herkesi hüzünlendirdi! ’Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda elendi!

5,5 aylık dünyaya gelen yarışmacı, beyin felci geçirdiğini belirtti.

’Kim Milyoner Olmak İster’de hikayesi ile herkesi hüzünlendirdi! ’Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda elendi!

10 yaşında yürümeye başladığını belirten Varol, "Bu hayatta bana yapamazsın diyenlere inat yaptım. Bir pembe ayakkabıo uğruna yaptım da diyebilirim. O ayakkabı beni ayaklandırdı." İfadelerini kullandı.

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