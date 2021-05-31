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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri şaşırtan anlar! Öyle bir soruda joker hakkını kullandı ki...
Giriş Tarihi: 31.05.2021 01:29 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 09:14

'de izleyenleri şaşırtan anlar! Öyle bir soruda joker hakkını kullandı ki...

'nin reyting rekortmeni programı dün akşam da Türkiye'yi ekranları başına kilitledi. 'nun sunduğu ve dünyanın en çok seyredilen yarışması olma özelliğine sahip Kim Milyoner Olmak İster'de yine birbirinden ilginç anlar yaşandı. Öyle ki, 60 bin TL'lik soruyu görebilenler kadar, henüz ilk sorularda elenenler de vardı. Bir yarışmacının henüz üçüncü soruda kullandığı seyirciye sorma joker hakkı ise çok konuşuldu. Hüzünle sevincin bir arada yaşandığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının soru ve cevaplarını sizler için derledik.

Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri şaşırtan anlar! Öyle bir soruda joker hakkını kullandı ki...

'nin reyting rekortmeni programı dün akşam da Türkiye'yi ekranları başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri şaşırtan anlar! Öyle bir soruda joker hakkını kullandı ki...

'nun sunduğu ve dünyanın en çok seyredilen yarışması olma özelliğine sahip 'de yine birbirinden ilginç anlar yaşandı.

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Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri şaşırtan anlar! Öyle bir soruda joker hakkını kullandı ki...

Öyle ki, 60 bin TL'lik soruyu görebilenler kadar, henüz ilk sorularda elenenler de vardı.

Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri şaşırtan anlar! Öyle bir soruda joker hakkını kullandı ki...

Bir yarışmacının henüz üçüncü soruda kullandığı seyirciye sorma joker hakkı ise çok konuşuldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri şaşırtan anlar! Öyle bir soruda joker hakkını kullandı ki...

Hüzünle sevincin bir arada yaşandığı yarışmasının soru ve cevaplarını sizler için derledik.

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