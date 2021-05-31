Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri şaşırtan anlar! Öyle bir soruda joker hakkını kullandı ki...

ATV'nin reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster dün akşam da Türkiye'yi ekranları başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve dünyanın en çok seyredilen yarışması olma özelliğine sahip Kim Milyoner Olmak İster'de yine birbirinden ilginç anlar yaşandı. Öyle ki, 60 bin TL'lik soruyu görebilenler kadar, henüz ilk sorularda elenenler de vardı. Bir yarışmacının henüz üçüncü soruda kullandığı seyirciye sorma joker hakkı ise çok konuşuldu. Hüzünle sevincin bir arada yaşandığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının soru ve cevaplarını sizler için derledik.