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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri şaşırtan anlar! Yarışmacı cebindeki yüzüğü çıkardı ve...
Giriş Tarihi: 10.05.2021 00:25 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 05:50

'de izleyenleri şaşırtan anlar! Yarışmacı cebindeki yüzüğü çıkardı ve...

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması '', bugün yayınlanan bölümüyle yine izleyicilerini kendine hayran bıraktı. 'nun sunumuyla yayınlanan yarışmada bu hafta ilginç, bir o kadar da şaşırtıcı bir an yaşandı. 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan sosyal medya fenomeni İtalyan asıllı Türk Michele Cedolin adlı yarışmacı, elendiği sorunun ardından ünlü sunucudan bir ricada bulundu. Kenan İmirzalıoğlu ise ayağa kalkıp sevgilisinin yanına giden yarışmacıyı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ancak bunun nedeni kısa sürede anlaşıldı. Yarışmacı, herkesin gözü önünde sevgilisine programda evlilik teklif etti. O anlar ise kameralara yansıdı. Teklif sonrası ünlü sunucu İmirzalıoğlu, çifti tebrik etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri şaşkına çeviren olay! Cebinden yüzüğü çıkardı ve...

ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen yarışma programı '', izleyicilerini büyülemeye devam ediyor.

‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran sürpriz evlilik teklifi!

Para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, sevilen oyuncu ve sunucusu 'nun sunumuyla, Pazar akşamları saat 20.30'da ekranlara geliyor.

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‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran sürpriz evlilik teklifi!

Bu hafta ''e damga vuran bir olay meydana geldi.

‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran sürpriz evlilik teklifi!

'' programına katılan sosyal medya fenomeni italyan asıllı Türk Michele Cedolin adlı yarışmacı, beklenmedik bir soruda elendi.

‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran sürpriz evlilik teklifi!

Yarışmacı, elendiği sorunun ardından ünlü sunucudan bir ricada bulundu.

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