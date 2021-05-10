Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', bugün yayınlanan bölümüyle yine izleyicilerini kendine hayran bıraktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan yarışmada bu hafta ilginç, bir o kadar da şaşırtıcı bir an yaşandı. 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan sosyal medya fenomeni İtalyan asıllı Türk Michele Cedolin adlı yarışmacı, elendiği sorunun ardından ünlü sunucudan bir ricada bulundu. Kenan İmirzalıoğlu ise ayağa kalkıp sevgilisinin yanına giden yarışmacıyı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ancak bunun nedeni kısa sürede anlaşıldı. Yarışmacı, herkesin gözü önünde sevgilisine programda evlilik teklif etti. O anlar ise kameralara yansıdı. Teklif sonrası ünlü sunucu İmirzalıoğlu, çifti tebrik etti.