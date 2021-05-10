Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin 'Sihirli Annem' oyuncusu çıktı! Meğer Michele Cedolin...

Atv ekranlarının sevilen programı 'Kim Milyoner Olmak İster', önceki gün yayınlanan bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan yarışmada bu hafta ilginç, bir o kadar da şaşırtıcı bir an yaşandı. 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan sosyal medya fenomeni İtalyan asıllı Türk Michele Cedolin adlı yarışmacı, elendiği sorunun ardından sevgilisine evlenme teklifi etti. O anlar sosyal medyaya damga vururken, Michele Cedolin'in de kim olduğu ortaya çıktı. Cedolin, Sihirli Annem'in küçük oyuncusu çıktı!