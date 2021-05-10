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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin 'Sihirli Annem' oyuncusu çıktı! Meğer Michele Cedolin...
Giriş Tarihi: 10.05.2021 17:30 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 17:32

'de sevgilisine evlilik teklifi eden '' oyuncusu çıktı! Meğer Michele Cedolin...

Atv ekranlarının sevilen programı '', önceki gün yayınlanan bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan yarışmada bu hafta ilginç, bir o kadar da şaşırtıcı bir an yaşandı. 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan sosyal medya fenomeni İtalyan asıllı Türk adlı yarışmacı, elendiği sorunun ardından sevgilisine evlenme teklifi etti. O anlar sosyal medyaya damga vururken, Michele Cedolin'in de kim olduğu ortaya çıktı. Cedolin, 'in küçük oyuncusu çıktı!

Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin 'Sihirli Annem' oyuncusu çıktı! Meğer Michele Cedolin...

Atv ekranlarının sevilen programı '', önceki gün yayınlanan bölümüyle milyonları ekrana kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin 'Sihirli Annem' oyuncusu çıktı! Meğer Michele Cedolin...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan yarışmada bu hafta ilginç, bir o kadar da şaşırtıcı bir an yaşandı.

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Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin 'Sihirli Annem' oyuncusu çıktı! Meğer Michele Cedolin...

'e yarışmacı olarak çıkan , elendikten sonra stüdyodan ayrılmadan önce seyircilerin arasında oturan sevgilisinin yanına giderek evlilik teklifi etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin 'Sihirli Annem' oyuncusu çıktı! Meğer Michele Cedolin...

Romantik anların yaşandığı yarışmada Cedolin'in çok tanıdık biri olduğu öğrenildi.

Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin 'Sihirli Annem' oyuncusu çıktı! Meğer Michele Cedolin...

SİHİRLİ ANNEM'DE ROL ALMIŞTI

İtalyan kökenli olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 29 yaşındaki 'in yıllar önce yayınlanan ve hala günümüzde de konuşulmaya devam eden dizisindeki Kerem olduğu ortaya çıktı.

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